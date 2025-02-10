"КАМАЗ" стал владельцем небольшой доли в Aurus

Москва. 10 февраля. INTERFAX.RU - ПАО "КАМАЗ" вошло в капитал автопроизводителя Aurus с долей 0,5%.

Соответствующие изменения были отражены в ЕГРЮЛ 7 февраля.

В прошлом владельцем аналогичной доли была группа "Соллерс", которая в конце апреля 2024 года продала 0,5% в "Аурусе" компании "Хит Моторз Рус". "Соллерс", как сообщали в его пресс-службе, после сделки оставался индустриальным партнёром проекта и продолжал оказывать услуги по сварке и окраске кузовов Aurus.

ООО "Хит Моторз Рус" зарегистрировано в Москве в июле 2022 года. Владельцем 99% его долей является казахстанское TOO "High End Assembly Technologies Motors", еще 1% принадлежит Хансу Петеру Мозеру - гендиректору московского автозавода "Москвич" (бывшая площадка Renault), который несколькими годами ранее возглавлял проект по созданию камазовского семейства грузовиков К5. "Хит Моторз Рус" владеет 51% долей производителя камазовских LCV "Компас" (ООО "Тракс Восток Рус", бывшее СП "КАМАЗа" с Daimler). Также этой компании на конец позапрошлого года принадлежали 50% долей в ООО "Волжские Индустриальные двигатели" (СП с китайской Weichai).

В пресс-службе ПАО "КАМАЗ" ранее подчеркивали, что группа не является участником ООО "Хит Моторз Рус". Информацию о прямом участии "КАМАЗа" в "Аурусе" в группе комментировать не стали.

Точный состав собственников ООО "Аурус" сейчас не раскрывается. Согласно последним открытым данным, основными владельцами ООО "Аурус" в 2024 году были подведомственное Минпромторгу ФГУП "НАМИ" (63,5%) и арабский фонд Tawazun (36%), который входил в капитал компании в 2019 году, инвестировав 110 млн евро.

Проект Aurus начинался более 10 лет назад, он также получил известность под названием "Кортеж". Тогда правительство поручило НАМИ разработать семейство автомобилей на единой модульной платформе для перевозки первых лиц государства. Для реализации и масштабирования проекта в конце 2017 года было создано ООО "Аурус", которым изначально владели НАМИ (75%) и "Соллерс" (25%), впоследствии снизившие доли в пользу арабского Tawazun. Небольшие партии Aurus в первые годы реализации проекта собирались только на мощностях НАМИ. Серийный выпуск седанов Aurus Senat в Елабуге стартовал в мае 2021 года. Еще через год с небольшим было объявлено о начале производства внедорожников Aurus Komendant.

"Коммерсантъ" в феврале 2024 года сообщал, что Aurus может наладить сборку люксовых автомобилей на мощностях бывшего петербургского завода Toyota, которым НАМИ владеет через ООО "Шушары-Авто". Такие планы журналистам позже подтверждал бывший на тот момент главой Минпромторга Денис Мантуров, ныне - первый вице-премьер РФ. Он говорил, что Aurus хочет наладить производство в Петербурге "совместно с индустриальными зарубежными партнёрами". "В конце года будут уже первые экземпляры промышленной сборки. Там, кстати, достаточно широкая линейка будет. Как минимум, в общей сложности, четыре", - заявлял чиновник год назад.

Компанию "Шушары-Авто" в январе 2024 года возглавил гендиректор ООО "Аурус" Андрей Панков (бывший топ-менеджер Renault в России). Он же с конца 2023 года по начало марта 2024 года был гендиректором зарегистрированного в Петербурге АО "Автозавод "Северная звезда", владельцем 100% долей которого является Ирина Ростова - бенефициар и ныне гендиректор компании. Источники "Коммерсанта" предполагали, что "КАМАЗ", уже выступающий технологическим партнером "Москвича", может помочь и с организацией производства Aurus в Петербурге. Но близкий к "КАМАЗу" собеседник не подтверждал этого изданию. АО "Автозавод Северная Звезда" с августа прошлого года находится в процессе ликвидации.