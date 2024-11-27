Рубль днем в среду вновь обновил минимумы с конца марта 2022 года

Москва. 27 ноября. INTERFAX.RU - Китайский юань заметно укрепляется на Московской бирже днем в среду. Рубль активно дешевеет, вплотную приблизился к отметке 15 руб. за юань впервые с 29 марта 2022 года. Курс юаня в 15:00 по Москве составил 14,94 руб., что на 26,95 коп. выше уровня закрытия предыдущих торгов. На максимуме юань рос до 14,974 руб.

Торги долларом и евро не проводятся на Московской бирже с 13 июня из-за санкций. В связи с этим наиболее подходящими ориентирами колебаний курса (в том числе для внебиржевого рынка) являются котировки однодневного фьючерсного контракта с автопролонгацией на курс "доллар США - российский рубль" (USDRUBF) и такого же контракта на курс "евро - российский рубль" (EURRUBF).

Контракт USDRUBF к 15:00 увеличился относительно закрытия предыдущего торгового дня на 2,35 рубля, до 109,03 руб./$1; контракт EURRUBF поднялся на 2,45 рубля, до 114,44 руб./EUR1.

Комментарии аналитиков

Текущий импульс допускает ослабление рубля до уровней до 15-15,2 руб. за юань в ближайшие дни, волатильность на валютном рынке пока может остаться высокой, говорится в материале начальника отдела экономического и отраслевого анализа Промсвязьбанка Евгения Локтюхова.

"Превышение спроса над предложением по-прежнему ощутимое: банковская система и экспортеры адаптируются к новым санкционным вводным после решения США включить в SDN List ряд банков во главе с Газпромбанком. Ограниченность поступлений валюты от экспортеров может сохраниться, фактор налоговых выплат в четверг вряд ли существенно улучшит ситуацию. В то время как геополитические опасения и более устойчивый спрос со стороны импортеров могут и далее (в отсутствие поддержки со стороны Банка России) подталкивать курсы вверх, - пишет эксперт. - На этом фоне волатильность на валютном рынке пока может остаться высокой. С технической точки зрения рынок начинает выглядеть уже перегретым, однако текущий импульс допускает движение юаня в ближайшие дни вплоть до района 15-15,2 руб."

Рубль будет продолжать ослабление в ближайшее время в случае отсутствия баланса спроса и предложения на валютном рынке, говорится в материале аналитиков "БКС Мир инвестиций".

"Рубль слабеет, поскольку спрос на валюту сохраняется, а предложение остается слабым из-за санкций против банковского сектора РФ. Новые ограничения еще сильнее сузили возможности для трансграничного хождения валюты. Если не увеличить предложение валюты, курс в ближайшей перспективе продолжит слабеть. По мере того, как появятся каналы, способные состыковать спрос и предложение валюты, курс стабилизируется и вернется ближе к 100 руб./$1, - указывают эксперты. - Мы не ожидаем повышения ставки ЦБ РФ для экстренной стабилизации курса. Эта мера была эффективной в период свободного движения капитала. Сейчас движения капитала нет, и повышение ставки не поможет стабилизировать курс - скорее создаст дополнительные проблемы".

Цены на нефть

Цены на нефть повышаются в среду перед публикацией еженедельных данных о запасах энергоносителей в США.

Оценки Американского института нефти (API), обнародованные в ночь со вторника на среду, показали сокращение запасов нефти в стране за неделю на 5,94 млн баррелей. API получает информацию от операторов НПЗ, нефтехранилищ и трубопроводов на добровольной основе.

Минэнерго США опубликует официальные данные о запасах в среду в 18:30 по московскому времени.

Внимание трейдеров также сфокусировано на ситуации на Ближнем Востоке, рынок оценивает новости о перемирии между Израилем и Ливаном.

Стоимость январских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 15:00 составила $73,04 за баррель, что на 0,33% выше, чем на закрытие предыдущих торгов. Фьючерсы на нефть WTI на январь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) выросли в цене к этому времени на 0,38%, до $69,02 за баррель.

Поддержку нефтяному рынку оказывает информация о том, что ключевые страны ОПЕК+ начали дискуссии о возможной очередной отсрочке наращивания добычи нефти, запланированного на январь. Как сообщает агентство Bloomberg, это решение может быть отложено на несколько месяцев.

Ранее сообщалось, что восемь стран-участниц ОПЕК+ во главе с Россией и Саудовской Аравией уже два раза отложили запланированное постепенное ежемесячное возвращение на рынок (по 180-200 тыс. баррелей в сутки) сокращений в объеме 2,2 млн б/с.

По данным агентства, страны сомневаются, что ситуация на рынке позволяет увеличивать добычу с января, и могут отложить эти планы на несколько месяцев.