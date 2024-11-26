Рубль во вторник упал в паре с юанем, обновив минимумы с конца марта 2022 г.

Москва. 26 ноября. INTERFAX.RU - Китайский юань заметно укрепился на Московской бирже по итогам торгов во вторник. Рубль упал, обновив минимальные отметки с конца марта 2022 года. Курс юаня в 19:00 по Москве составил 14,6705 руб., что на 29 коп. выше уровня закрытия предыдущих торгов. Юань поднялся выше 14,5 руб. впервые с 29 марта 2022 года.

На основе данных отчетности кредитных организаций по результатам межбанковских конверсионных операций на внебиржевом валютном рынке, проведенных с 10:00 до 15:30, ЦБ РФ поднял официальный курс доллара на 27 ноября на 1,2696 рубля, до 105,0604 руб./$1, и увеличил курс евро на 1,6238 рубля, до 110,4943 руб./EUR1.

Комментарии аналитиков

"Рубль продолжает демонстрировать выраженную слабость, игнорируя поддержку со стороны налогового периода и относительную стабильность нефтяных цен. Юань на Московской бирже во вторник отметился выше 14,5 руб., доллар же, судя по индикаторам срочного рынка, нацеливается на 106 руб. Рубль остается под давлением комплекса факторов - это и обострение геополитики, и новые санкционные преграды для расчетов по экспорту-импорту, и сезонное увеличение спроса на импорт и бюджетных расходов, и рост индекса доллара. Нужно отметить, что нынешние курсовые уровни способствуют усилению проинфляционных рисков и инфляционных ожиданий, поэтому при сохранении негативной тенденции в ближайшей перспективе возможно вмешательство в ситуацию финансовых властей. К примеру, могут быть возвращены повышенные лимиты по репатриации и продажи выручки для экспортеров. Краткосрочно ждем юань на уровне 14-15 руб., доллар - 103-107 руб.", - прокомментировал "Интерфаксу" ситуацию на рынке эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Александр Шепелев.

"Министр финансов РФ Антон Силуанов заявил, что текущий курс рубля благоприятен для экспортеров, сигнализируя об отсутствии обеспокоенности властей проходящей девальвацией. В подобных условиях мер стабилизации валютного рынка (например, в виде ужесточения обязательных норм продажи валютной выручки) в ближайшее время может и не последовать. С фундаментальной точки зрения оказать некоторую поддержку рублю в ближайшие дни может налоговый период, в то время как основным негативным фактором остается геополитическая напряженность", - считает аналитик ИК "Велес Капитал" Елена Кожухова.

Текущий курс рубля способствует наращиванию экспорта, для экспортеров этот фактор важнее, чем уровень ключевой ставки, заявил Силуанов. "Самое главное - курс для экспорта важнее ставки", - сказал министр на пленарном заседании IX международного форума Финансового университета.

Модератор сессии отметил, что курс рубля (к доллару - ИФ) уже трехзначный. "Я не говорю, курс хороший или плохой. Я просто говорю, что сегодня курс для экспортеров очень и очень даже способствующий экспорту", - отметил Силуанов.

Антироссийские санкции

Евросоюз в рамках 15-го пакета санкций в отношении России предлагает ввести санкции против 45 нефтяных танкеров РФ, 50 физлиц и 30 компаний, сообщает Bloomberg со ссылкой на документы, с которыми удалось ознакомиться агентству.

Отмечается, что среди лиц, которых предлагается включить в санкционный список, в основном российские военные производители, а также небольшая группа китайских фирм. Кроме того, как сообщает Bloomberg, новый пакет включает запрет на доступ более чем 45 российским нефтяным танкерам к европейским портам и сервисам.

Санкции коснутся и российских компаний, занимающихся транспортировкой нефти, а также многочисленных военнослужащих и руководителей компаний. Помимо прочего, подчеркивает агентство, ЕС также предлагает ввести торговые ограничения в отношении примерно трех десятков организаций, которые якобы помогают Москве заполучить технологии, необходимые для создания оружия.

Согласно документам, в этот список входят фирмы из России, Сербии, Ирана, Индии, Таиланда, Объединенных Арабских Эмиратов, а также Китая и Гонконга. Под санкции также подпадут представители министерства обороны Северной Кореи, причастные к решению направить военных КНДР в Россию.

Ранее Великобритания включила в санкционные списки по России 30 нефтяных танкеров, свидетельствуют обновленные данные британского правительства по санкциям. После обновления санкции Великобритании распространяются более чем на 80 танкеров, перевозивших нефть РФ.

Цены на нефть

Цены на нефть эталонных марок остаются в плюсе вечером во вторник.

Котировки январских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:00 по московскому времени повысились на 0,81%, до $73,59 за баррель. Цена фьючерсов на нефть WTI на январь на торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) увеличилась к указанному времени на 0,96%, до $69,59 за баррель.

Поддержку котировкам оказывают развитие конфликта России и Украины, а также заявления Багдада в отношении своих обязательств в рамках ОПЕК+.

Ставки межбанковского кредитного рынка преимущественно выросли относительно предыдущего торгового дня. Согласно расчетам ЦБ, эталонная процентная ставка RUONIA по кредитам "овернайт" за 25 ноября упала на 19 базисных пунктов - до 20,44% годовых. Срочная версия RUONIA на один месяц, напротив, повысилась во вторник на 5 базисных пунктов - до 20,62% годовых, версия на три месяца увеличилась на 3 базисных пункта, до 19,61% годовых. Срочная версия RUONIA на срок шесть месяцев прибавила также 3 базисных пункта относительно предыдущего торгового дня и во вторник составила 18,55% годовых.

Банк России во вторник, 26 ноября, провел традиционный недельный депозитный аукцион, в ходе которого банки разместили в ЦБ РФ 2 трлн 884,1 млрд рублей (при лимите 4 трлн 410 млрд рублей и спросе 2 трлн 884,1 млрд рублей) в среднем по ставке 20,95% годовых. На предыдущем недельном депозитном аукционе, состоявшемся 19 ноября, банки разместили в ЦБ РФ 2 трлн 760,2 млрд рублей (при лимите 4 трлн 320 млрд рублей и спросе 2 трлн 760,2 млрд рублей) в среднем по ставке 20,94% годовых.