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Юань поднялся выше 15 рублей впервые с 29 марта 2022 года

Юань поднялся выше 15 рублей впервые с 29 марта 2022 года
Фото: Евгений Разумный/Ведомости/ТАСС

Москва. 27 ноября. INTERFAX.RU - Китайский юань активно растет на Московской бирже в среду днем. Его котировки превысили 15 руб. впервые с 29 марта 2022 года. Курс юаня в 15:56 по Москве составил 15,0045 руб., поднявшись на 33,4 копейки к уровню закрытия предыдущего дня.

Текущий импульс допускает ослабление рубля до уровней до 15-15,2 руб. за юань в ближайшие дни, волатильность на валютном рынке пока может остаться высокой, говорится в материале начальника отдела экономического и отраслевого анализа Промсвязьбанка Евгения Локтюхова.

"Превышение спроса над предложением по-прежнему ощутимое: банковская система и экспортеры адаптируются к новым санкционным вводным после решения США включить в SDN List ряд банков во главе с Газпромбанком. Ограниченность поступлений валюты от экспортеров может сохраниться, фактор налоговых выплат в четверг вряд ли существенно улучшит ситуацию. В то время как геополитические опасения и более устойчивый спрос со стороны импортеров могут и далее (в отсутствие поддержки со стороны Банка России) подталкивать курсы вверх, - пишет эксперт. - На этом фоне волатильность на валютном рынке пока может остаться высокой. С технической точки зрения рынок начинает выглядеть уже перегретым, однако текущий импульс допускает движение юаня в ближайшие дни вплоть до района 15-15,2 руб."

Газпромбанк США Московская биржа Китай
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