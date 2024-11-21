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США включили в санкционный список более 50 российских банков

Москва. 21 ноября. INTERFAX.RU - Минфин США включил в санкционный список более 50 российских банков, включая Газпромбанк, банк "ДОМ.РФ" и БКС банк.

Расширение списка OFAC будет мешать России злоупотреблять международной финансовой системой для оплаты технологий и оборудования, говорится в сообщении Минфина США. "Иностранные финансовые учреждения, поддерживающие корреспондентские отношения с этими банками, должны осознавать, что продолжение таких отношений сопряжено со значительным риском применения санкций", - заявил OFAC (Управление по контролю за иностранными активами американского Минфина).

OFAC Газпромбанк США ДОМ.РФ Минфин США
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