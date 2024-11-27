Рост цен на сливочное масло в РФ за неделю замедлился, на яйца – ускорился

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Москва. 27 ноября. INTERFAX.RU - Цены на сливочное масло с 19 по 25 ноября повысились на 1,1%, сообщил Росстат в среду.

По сравнению с предыдущей неделей, когда был зафиксирован рост на 1,4%, темпы подорожания замедлились. Аналогичная динамика и в ценах на сыры, которые на минувшей неделе повысились на 0,7% против 1,3% неделей ранее.

С начала года цены на масло выросли на 31,6%.

Но вновь активизировался рост цен на яйца. На минувшей неделе они подорожали на 1,1% с 0,9% неделей ранее.

Росстат также сообщил, что на минувшей неделе сметана подорожала на 1,1%, пастеризованное молоко - на 0,9%, творог и стерилизованное молоко - на 0,8%, мороженая рыба, подсолнечное масло - на 0,7%, пшеничный хлеб и поваренная соль - на 0,5%, баранина, сухие молочные смеси для детского питания, пшеничная мука - на 0,4%, ржаной хлеб, пшено - на 0,3%, свинина, мясо кур, черный чай - на 0,2%, говядина, маргарин и гречневая крупа - на 0,1%.

В то же время снизились цены на вермишель (-0,3%), вареные колбасы (-0,2%) и мясные консервы для детского питания (-0,1%).