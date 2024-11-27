Поиск

Рост цен на сливочное масло в РФ за неделю замедлился, на яйца – ускорился

Рост цен на сливочное масло в РФ за неделю замедлился, на яйца – ускорился
Фото: Getty Images

Москва. 27 ноября. INTERFAX.RU - Цены на сливочное масло с 19 по 25 ноября повысились на 1,1%, сообщил Росстат в среду.

По сравнению с предыдущей неделей, когда был зафиксирован рост на 1,4%, темпы подорожания замедлились. Аналогичная динамика и в ценах на сыры, которые на минувшей неделе повысились на 0,7% против 1,3% неделей ранее.

С начала года цены на масло выросли на 31,6%.

Но вновь активизировался рост цен на яйца. На минувшей неделе они подорожали на 1,1% с 0,9% неделей ранее.

Росстат также сообщил, что на минувшей неделе сметана подорожала на 1,1%, пастеризованное молоко - на 0,9%, творог и стерилизованное молоко - на 0,8%, мороженая рыба, подсолнечное масло - на 0,7%, пшеничный хлеб и поваренная соль - на 0,5%, баранина, сухие молочные смеси для детского питания, пшеничная мука - на 0,4%, ржаной хлеб, пшено - на 0,3%, свинина, мясо кур, черный чай - на 0,2%, говядина, маргарин и гречневая крупа - на 0,1%.

В то же время снизились цены на вермишель (-0,3%), вареные колбасы (-0,2%) и мясные консервы для детского питания (-0,1%).

Росстат
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Россия будет наращивать поставки газа через Казахстан в Узбекистан

Рубль в среду укрепился в паре с юанем на новостях ЦБ

Выпуск легковых автомобилей в РФ в октябре увеличился к сентябрю почти на 40%

Безработица в РФ в октябре обновила исторический минимум

Безработица в РФ в октябре обновила исторический минимум

Инфляция в РФ к 25 ноября в годовом выражении ускорилась до 8,66%

Рубль подорожал на новости о решении ЦБ ограничить покупку валюты

Банк России до конца 2024 года не будет зеркалировать покупку валюты Минфином

Банк России до конца 2024 года не будет зеркалировать покупку валюты Минфином

Кофе сорта арабика подорожал до максимума с 1972 года

Кофе сорта арабика подорожал до максимума с 1972 года

Юань поднялся выше 15 рублей впервые с 29 марта 2022 года

Юань поднялся выше 15 рублей впервые с 29 марта 2022 года
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });