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Огурцы сохраняют лидерство по росту цен на овощи в России

Москва. 27 ноября. INTERFAX.RU - Огурцы, подорожавшие с 12 по 18 ноября на 11,3% сохранили лидерство по росту цен среди овощной продукции, но темпы немного замедлились, следует из данных Росстата.

На предыдущей неделе цены на огурцы увеличились на 10,6%.

В целом плодоовощная продукция с 19 по 25 ноября подорожала на 3,8% против 4,1% неделей ранее. Так, цены на помидоры повысились на 5,8% (на 6% неделей ранее), капусту - на 3,7% (на 4,7%), лук - на 3,2% (на 4,4%), картофель - 2,7% (на 3,8%), свеклу - на 2,3% (на 1,6%), бананы - на 1,4% (на 1,2%), яблоки - на 1,1% (на 1%), морковь - на 1% (на 1,3%).

С начала года лидерство по росту цен по-прежнему сохраняет картофель, который подорожал в 1,8 раза. Цены на лук повысились на 37,4%, капусту - на 30,7%, свеклу - на 27,5%, яблоки - на 15,4%, морковь - на 11,4%, бананы - на 7,9%. Цены на огурцы, несмотря на рост, сейчас все еще ниже, чем в начале года, на 9,1%, помидоры - на 2,4%. Но это отставание быстро сокращается. Неделей ранее оно составляло 17,8% и 7,8% соответственно.

В 2023 году плодоовощная продукция подорожала в стране на 24,19%.

Росстат
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