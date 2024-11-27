Рост оборота розничной торговли в РФ в октябре замедлился до 4,8%
Москва. 27 ноября. INTERFAX.RU - Оборот розничной торговли в России в октябре в годовом выражении увеличился на 4,8%, сообщил Росстат в среду.
Результат оказался хуже консенсус-прогноза "Интерфакса", который предполагал повышение на 5,9%.
Темпы роста показателя по сравнению с сентябрем замедлились - тогда оборот вырос на 6,5%.
По итогам января-октября показатель увеличился на 7,5%.
Оборот розничной торговли пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными изделиями в октябре увеличился на 5,7% в годовом выражении, в то время как в сентябре рост составлял 5,2%.
Оборот непродовольственной розницы стал больше на 4,1% (+7,7% в сентябре).
По итогам октября в структуре оборота розничной торговли удельный вес продовольственных товаров оказался на уровне 47,1%, непродовольственных - 52,9% (в октябре 2023 года - 46,2% и 53,8% соответственно).
В номинальном выражении оборот розничной торговли в октябре составил 4 трлн 824,6 млрд рублей, в январе-октябре 2024 года - 45 трлн 66,2 млрд рублей.
Консенсус-прогноз экономистов, опрошенных "Интерфаксом", предполагает, что в 2024 году показатель увеличится на 7,1%. Обновленный в сентябре официальный прогноз Минэкономразвития рассчитывает на рост оборота розничной торговли на 8,6%.
По итогам 2023 года оборот розничной торговли поднялся на 6,4%.