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Рост оборота розничной торговли в РФ в октябре замедлился до 4,8%

Москва. 27 ноября. INTERFAX.RU - Оборот розничной торговли в России в октябре в годовом выражении увеличился на 4,8%, сообщил Росстат в среду.

Результат оказался хуже консенсус-прогноза "Интерфакса", который предполагал повышение на 5,9%.

Темпы роста показателя по сравнению с сентябрем замедлились - тогда оборот вырос на 6,5%.

По итогам января-октября показатель увеличился на 7,5%.

Оборот розничной торговли пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными изделиями в октябре увеличился на 5,7% в годовом выражении, в то время как в сентябре рост составлял 5,2%.

Оборот непродовольственной розницы стал больше на 4,1% (+7,7% в сентябре).

По итогам октября в структуре оборота розничной торговли удельный вес продовольственных товаров оказался на уровне 47,1%, непродовольственных - 52,9% (в октябре 2023 года - 46,2% и 53,8% соответственно).

В номинальном выражении оборот розничной торговли в октябре составил 4 трлн 824,6 млрд рублей, в январе-октябре 2024 года - 45 трлн 66,2 млрд рублей.

Консенсус-прогноз экономистов, опрошенных "Интерфаксом", предполагает, что в 2024 году показатель увеличится на 7,1%. Обновленный в сентябре официальный прогноз Минэкономразвития рассчитывает на рост оборота розничной торговли на 8,6%.

По итогам 2023 года оборот розничной торговли поднялся на 6,4%.

Росстат
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