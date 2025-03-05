Росстат отметил рост оборота розничной торговли в январе на 5,4%

Москва. 5 марта. INTERFAX.RU - В России в январе оборот розничной торговли в годовом выражении увеличился на 5,4%, сообщил Росстат.

Результат оказался лучше консенсус-прогноза "Интерфакса", который предполагал рост оборота на 4,8%.

По сравнению с динамикой за декабрь 2024 года темпы увеличения показателя ускорились. Так, в декабре он рос на 5,2%.

Оборот розничной торговли пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными изделиями в январе увеличился на 5,6% в годовом выражении, в то время как в декабре рост составлял 4,1%.

Оборот непродовольственной розницы в январе стал больше на 5,1% (+6,1% в декабре).

По итогам января в структуре оборота розничной торговли удельный вес продовольственных товаров оказался на уровне 48,8%, непродовольственных - 51,2% (в январе 2024 года - 48% и 52% соответственно).

В номинальном выражении оборот розничной торговли в январе составил 4 568,5 млрд рублей.

Консенсус-прогноз экономистов, опрошенных "Интерфаксом" в феврале, предполагает, что в 2025 году темпы роста продолжат замедляться и показатель увеличится на 2,8%. Официальный прогноз Минэкономразвития от сентября 2024 года предполагал рост показателя на 7,6%.