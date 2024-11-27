В ВТБ заявили, что Банк России недооценивает перенос курса в инфляцию

Москва. 27 ноября. INTERFAX.RU - Ослабление курса рубля носит более проинфляционный характер, чем оценивает Банк России, этот фактор может оказать влияние на дальнейшую траекторию ключевой ставки, считает первый зампред правления ВТБ Дмитрий Пьянов.

"Мы считаем, что Центральный банк недооценивает эффект переноса", - сообщил Пьянов журналистам.

Он напомнил, что по оценкам ЦБ ослабление курса рубля на 10% добавляет инфляции 0,5-0,6 процентного пункта (п.п.). "Наши модели показывают (с долей потребительского импорта в корзине 25%) - эффект переноса в пять раз сильнее, чем у ЦБ", - отметил Пьянов.

"Сейчас мы наблюдаем очень важную особенность, которая может, по сути, привести к пересмотру прогнозов по дальнейшему движению ключевой ставки, потому что это сильный инфляционный фактор, который мы сейчас наблюдаем", - заявил первый зампред.

По его мнению, сильно на курс рубля повлияли санкции США в отношении Газпромбанка. Он с 2022 года является уполномоченным банком по открытию иностранными покупателями рублевых счетов для оплаты российского газа.

Канал поступления валюты в РФ от выручки экспортеров сейчас почему-то не работает, подчеркнул Пьянов. Традиционно экспортеры в это время продают валюту для выплаты налогов, что благоприятно сказывается на курсе, но сейчас такого эффекта не наблюдается, добавил он.

"Удастся ли это расширить ближайшие дни? Я думаю, что это должно быть одним из важнейших вопросов на повестке нашего регулятора", - заявил первый зампред. Он считает, что эффект переноса курса и его незеркальность (неснижение цен при укреплении курса - ИФ) будет осложнять достижение таргета по инфляции в 2025 году.

ВТБ пока прогнозы по курсу на 2024 год и 2025 год не менял, добавил Пьянов. "Мы наблюдаем этот эффект на экране сейчас, мы не понимаем до конца его причины, соответственно немаловажно, что мы не понимаем его продолжительность. Если это проблема нескольких дней, и дальше, может быть, в раннем декабре пройдет прочистка этих каналов или их шунтирование, то и нет никакой темы для пересмотра курса. Ключевое - не как колеблется курс сейчас, а на каком уровне и когда он стабилизируется", - сказал он.