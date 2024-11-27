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Решетников не видит фундаментальных факторов в ослаблении рубля

Решетников не видит фундаментальных факторов в ослаблении рубля
Фото: Павел Лисицын/РИА Новости

Москва. 27 ноября. INTERFAX.RU - Динамика курса рубля на данный момент задана не фундаментальными факторами: торговый баланс России крепкий, а эмоции, свойственные валютному рынку, улягутся, считает глава Минэкономразвития Максим Решетников.

"Текущее ослабление курса не связано с фундаментальными факторами, видим, что торговый баланс крепкий. Основные факторы ослабления - укрепление доллара к мировым валютам и опасения участников внешнеэкономической деятельности относительно дальнейшего взаимодействия с контрагентами на фоне очередного ужесточения санкций против РФ", - сказал но журналистам в Астане.

Важно отметить, что российская экономика сейчас значительно меньше зависит от расчетов в валютах недружественных стран, сказал он.

"Доля российского рубля и валют дружественных стран во II полугодии 2024 года достигла 82% в экспорте и 78% в импорте. С учетом этого влияние динамики курса на инфляцию заметно ниже, чем это было раньше", - заявил Решетников.

"Кроме того, как это часто происходит в подобных ситуациях, сейчас на валютном рынке присутствует избыточная эмоциональная составляющая. Опыт показывает, что после периода повышенной волатильности курс всегда стабилизируется", - добавил он.

На фоне резкого ослабления курса рубля в последние дни ЦБ 27 ноября объявил о принятом решении с 28 ноября и до конца 2024 года не осуществлять покупку иностранной валюты на внутреннем валютном рынке в рамках зеркалирования регулярных операций Минфина по бюджетному правилу.

Свое решение регулятор объяснил необходимостью снижения волатильности финансовых рынков.

При этом Банк России продолжит продавать валюту в рамках пополнения и использования средств Фонда национального благосостояния в объеме 8,4 млрд рублей в день.

Решение о возобновлении зеркалирования регулярных операций Минфина будет принято с учетом складывающейся ситуации на финансовых рынках, отметил ЦБ. Отложенные покупки валюты регулятор планирует осуществить в течение 2025 года.

Минэкономразвития Максим Решетников Минфин Банк России
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