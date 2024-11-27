Инвестиции в основной капитал в России в III квартале выросли на 5,1%

Москва. 27 ноября. INTERFAX.RU - Инвестиции в основной капитал в России в III квартале 2024 года выросли на 5,1% в годовом исчислении, сообщил Росстат.

За II квартал 2024 года рост инвестиций в основной капитал составлял 8,3%, за I квартал -14,5% в годовом выражении.

В целом за январь-сентябрь 2024 года Росстат оценил рост инвестиций в основной капитал по сравнению с январем-сентябрем 2023 года в 8,6%.

В номинальном выражении объем инвестиций составил в январе-сентябре 2024 года 23 984,7 млрд рублей (в том числе в III квартале - 9 614,3 млрд рублей, во II квартале - 8 437,6 млрд рублей, в I квартале - 5 932,8 млрд рублей).

Как сообщалось, инвестиции в основной капитал в России в 2023 году выросли на 9,8%.

В 2024 году Минэкономразвития ожидает (согласно прогнозу от сентября) рост инвестиций на 7,8%. Консенсус-прогноз аналитиков, опрошенных в начале ноября, по динамике инвестиций на 2024 год предполагает их повышение на 7,2%. В 2025 году Минэкономразвития ожидает замедления роста инвестиций до 2,1%, консенсус прогноз аналитиков на 2025 год равен 3,3%.