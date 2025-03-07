Инвестиции в основной капитал в России в 2024 году выросли на 7,4%

Москва. 7 марта. INTERFAX.RU - Инвестиции в основной капитал в России в IV квартале 2024 года выросли на 4,9% по сравнению с IV кварталом 2023 года, сообщил Росстат в докладе об инвестициях за 2024 год.

Ведомство уточнило поквартальную динамику инвестиций в прошлом году - в III квартале 2024 года рост составил 5,7% в годовом сравнении (вместо 5,1% по предыдущей оценке), во II квартале - 8,7% (вместо 8,3%), в I квартале - 14,8% (вместо 14,5%).

В целом за 2024 год рост инвестиций в основной капитал, по оценке Росстата, составил 7,4% после подъема на 9,8% в 2023 году и на 6,7% в 2022 году. В номинальном выражении объем инвестиций за 2024 год, по данным Росстата, составил 39 трлн 533,7 млрд рублей.

Рост инвестиций в 2024 году оказался чуть выше ожиданий аналитиков - консенсус-прогноз, подготовленный "Интерфаксом" в конце декабря, предполагал повышение на 7,3%. Минэкономразвития в сентябре прогнозировало рост инвестиций в основной капитал в 2024 году на уровне 7,8%.

В 2025 году Минэкономразвития ожидает (согласно прогнозу от сентября) роста инвестиций на 2,1%. Консенсус-прогноз аналитиков, опрошенных в начале февраля, по динамике инвестиций на 2025 год предполагает их увеличение на 2,7%.

Замглавы Минэкономразвития Полина Крючкова в своем комментарии отметила, что "инвестиционная активность по итогам 2024 года сохранилась на высоком уровне, несмотря на рекордную базу прошлого года (в 2023 рост инвестиций в реальном выражении был максимальным за последние 13 лет)".

По ее словам, "наибольший вклад внесла частная предпринимательская инициатива, при этом основным ресурсом выступал собственный капитал компаний".

"Локомотивами роста стали обрабатывающие отрасли и ИТ-сектор, то есть отрасли, направленные на формирование экономики предложения", - добавила она.

Замминистра напомнила, что с 2025 года для поддержки инвестиций действует профильный федеральный проект, цель которого - увеличение к 2030 году объема инвестиций в основной капитал не менее чем на 60% по сравнению с уровнем 2020 года. Для этого, по ее словам, сформирован "широкий набор инструментов поддержки частных капиталовложений, а также разделения рисков между бизнесом и государством - СЗПК, фабрика проектного финансирования, таксономия техсуверенитета, ОЭЗ, концессии, ГЧП, инвестиционная тарифная льгота и другие".