Сальдированная прибыль предприятий РФ за 9 месяцев упала на 19,1%

Москва. 27 ноября. INTERFAX.RU - Предприятия РФ в январе-сентябре 2024 года получили сальдированную прибыль (прибыль минус убыток) в размере 21 трлн 368,1 млрд рублей, что на 19,1% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщил в среду Росстат.

В том числе в сентябре сальдированная прибыль предприятий составила 1 трлн 341,5 млрд рублей, снизившись в 3,8 раза относительно сентября 2023 года (5 трлн 145,3 млрд рублей).

Сальдированная прибыль компаний в сфере добычи полезных ископаемых выросла за девять месяцев 2024 года на 0,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 4 трлн 959,3 млрд рублей. В том числе в сфере добычи нефти и природного газа показатель увеличился на 8,7% до 3 трлн 976,2 млрд рублей. В сфере добычи угля был получен сальдированный убыток в размере 91,3 млрд рублей против прибыли годом ранее (380,4 млрд рублей).

В обрабатывающих производствах сальдированная прибыль за девять месяцев 2024 года снизилась на 9,0% и составила 6 трлн 746,5 млрд рублей.

В сфере обеспечения электрической энергией, газом и паром, кондиционирования воздуха сальдированная прибыль сложилась на уровне 835,1 млрд рублей, что почти вдвое (на 48,1%) меньше, чем годом ранее.

В оптовой и розничной торговле сальдированная прибыль снизилась на 34,1% и оказалась в объеме 2 трлн 163,2 млрд рублей.

В сельском хозяйстве сальдированная прибыль по итогам января-сентября сложилась на уровне 520,0 млрд рублей (рост на 10,3%), в строительстве - 437,7 млрд рублей (снижение на 12,3%), в сфере транспортировки и хранения - 1 трлн 545,4 млрд рублей (снижение на 0,3%).

Как сообщалось, в 2023 году предприятия РФ получили сальдированную прибыль в размере 33 трлн 306,3 млрд рублей, что на 35,2% больше, чем в 2022 году (когда наблюдалось снижение на 12,6% по сравнению с предыдущим годом).