В России в октябре добыча газа выросла на 1,2%

Москва. 27 ноября. INTERFAX.RU - Добыча природного газа в России в октябре продолжила рост. Фактором, сдерживавшим потребление природного газа, были профилактические ремонты на производстве азотных минеральных удобрений. Отсутствие стимулов со стороны погоды было компенсировано выгодной ситуацией в межтопливной конкуренции.

Производство природного газа (прежде всего добыча "Газпрома") продолжает расти, в то время как добыча попутного газа сокращается.

Данные

Добыча природного газа в стране в октябре 2024 года составила 59,264 млрд куб. м, что на 1,2% выше, чем за октябрь 2023 года (58,545 млрд куб. м), сообщил Росстат.

Привычная для отрасли цифра складывается из публикуемых Росстатом данных о добыче горючего природного газа ("газа естественного" - это прежде всего "Газпром") - 50,287 млрд куб. м (+2%), и попутного нефтяного газа ("газ горючий природный нефтяных месторождений") - 8,977 млрд куб. м. Добыча ПНГ нефтяными компаниями снижается четыре месяца подряд - с июня, и в октябре динамика снижения ускорилась до 4%.

Рост добычи газа в октябре 2024 года был обеспечен прежде всего за счет роста добычи на Ямале (на 1,7%) и Сибири (29%). Оба региона добавили в копилку добычи по 0,8 млрд куб. м в годовом сравнении.

Условия

Температурный фон, определяющий динамику потребления газа в энергетике, в отчетном месяце был ближе к нейтральному. По данным "Системного оператора ЕЭС России", в октябре 2024 года средняя температура воздуха по стране была на один градус Цельсия выше климатической нормы и примерно равна прошлогодней.

Выработка тепловых электростанций в октябре выросла на 3,8%. Ситуация на рынке межтопливной конкуренции была в пользу газа: на 5,2% сократилась выработка атомных и на 0,5% уменьшилась генерация гидроэлектростанций.

Фактором, сдерживавшим потребление природного газа, были профилактические ремонты на производстве азотных минеральных удобрений. Производство азотных удобрений в октябре сократилось на 5,6%.

На внешних рынках росли поставки "Газпрома" в Китай и Узбекистан.

Перспектива

Суммарно добыча газа за десять месяцев 2024 года, по данным Росстата, составила 558,830 млрд куб. м (годом раньше было 517,776 млрд куб. м), то есть рост составил 8%.

По обновленному среднесрочному макропрогнозу, добыча газа в стране в 2024 году ожидается на уровне 668,2 млрд куб. м. При этом по итогам десяти месяцев она превзошла прогнозный трек более чем на 15 млрд куб. м.

В 2021 году в России было добыто 763 млрд куб. м газа, в 2022-м - 676 млрд куб. м, в 2023-м - 638 млрд куб. м.

Производство газа в России в 2022-2023 годах значительно снизилось из-за сокращения потоков в западном направлении. С другой стороны, растет потребление внутри страны, а также поставки в Азию.