Минпромторг РФ заявил о необходимости мер поддержки для роста в "обработке"

Москва. 27 ноября. INTERFAX.RU - Российская обрабатывающая промышленность продолжает рост, но, учитывая влияние высокой ключевой ставки ЦБ РФ на инвестактивность, в ближайшие месяцы для сохранения позитивной динамики производителям потребуется дополнительная поддержка со стороны государства, следует из комментария Минпромторга к опубликованным в среду данным Росстата по промпроизводству.

"Сейчас наблюдаются две разнонаправленные тенденции. С одной стороны, обрабатывающей промышленности в целом, как и другим отраслям экономики, требуется доступная ликвидность на фоне ужесточения условий денежно-кредитной политики. С другой стороны, положительную динамику обрабатывающей промышленности в целом поддерживает ускоренный рост отраслей, продукция которых имеет первостепенное значение для обеспечения технологического суверенитета и национальной безопасности", - отметили в министерстве.

"С учетом оценки Банка России об отложенном эффекте изменений макроэкономических условий от повышений ключевой ставки на 3-6 кварталов, в ближайшей перспективе потребуется дополнительная поддержка инвестиционной активности промышленных предприятий для сохранения темпов роста производства на краткосрочном и среднесрочном горизонте планирования", - добавили в Минпромторге.

Как сообщил в среду Росстат, рост промпроизводства в РФ в октябре 2024 года составил 4,8% (опрошенные "Интерфаксом" аналитики ожидали рост на 3,1%). За январь-октябрь 2024 года промпроизводство в РФ увеличилось на 4,4%.

Рост в обрабатывающих отраслях в октябре ускорился до 9,6% в годовом сравнении с 6,6% в сентябре. За январь-октябрь рост составил 8,1%.

"Наиболее высокие темпы роста наблюдаются в таких секторах, как производство компьютеров, электронных и оптических изделий (рост на 34,8% к январю-октябрю 2023 года), производство прочих транспортных средств и оборудования (рост на 29,7% к январю-октябрю 2023 года), производство готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования (рост на 29,8% к январю-октябрю 2023 года), а также производство автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов (рост на 19,0% к январю-октябрю 2023 года)", - отметили в Минпромторге.

Как сообщалось, рост промпроизводства в РФ в 2023 году составил 4,1% после подъема на 0,7% в 2022 году. Обрабатывающая промышленность выросла в РФ в 2023 году на 8,6%.