Росстат отметил рост производства компьютеров и электроники в октябре на 49,9% г/г

Москва. 27 ноября. INTERFAX.RU - В России в октябре производство компьютеров, электронных и оптических изделий увеличилось на 49,9% по сравнению с октябрем 2023 года, сообщает Росстат. По сравнению с сентябрем 2024 года рост производства составил 21,5%.

В январе-октябре производство этой продукции возросло на 34,8% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года.

По данным Росстата, в частности, производство компьютеров, их частей и принадлежностей в октябре выросло на 15% в годовом исчислении, но сократилось на 0,4% по сравнению с сентябрем 2024 года. В абсолютном выражении объем производства в октябре составил 18,2 млрд рублей. За 9 месяцев рост производства составил 17% по сравнению с аналогичным прошлогодним показателем.

Производство интегральных схем в октябре выросло на 18,3% год к году и на 38,9% по сравнению с сентябрем 2024 года, а в абсолютном выражении объем производства в октябре составило 51,4 млрд рублей. При этом по итогам 10 месяцев производство снизилось на 3,8%.

В октябре было произведено полупроводниковых приборов на сумму 5,2 млрд рублей. По сравнению с октябрем 2023 года производство полупроводников выросло на 15,9%, а по сравнению с сентябрем 2024 года - на 35%. В январе-октябре рост составил 0,5% по сравнению с тем же периодом 2023 года.

Отгрузка компьютеров, электронных и оптических изделий в октябре выросла на 32,5% год к году и на 12,5% к сентябрю 2024 года. В абсолютном выражении отгрузка этой продукции в октябре составила 339,6 млрд рублей.

В январе-октябре отгрузка выросла на 34,6%.