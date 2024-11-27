Сальдированный убыток угольных компаний в январе-сентябре составил 91,3 млрд рублей

Москва. 27 ноября. INTERFAX.RU - Сальдированный убыток угольных компаний РФ в январе-сентябре 2024 года составил 91,3 млрд руб. против 380,4 млрд руб. прибыли годом ранее.

По данным Росстата, за девять месяцев 2024 года угольные компании РФ получили прибыль в размере 111,2 млрд руб. (-73,7%), убытки составили 202,5 млрд руб. (рост в 4,1 раза).

Доля прибыльных компаний в январе-сентябре 2024 года составила 48% против 64,9% годом ранее, убыточных - 52% против 35,1%.

В начале мая правительство РФ приняло решение об отмене экспортных пошлин на энергетический уголь и антрацит на период с 1 мая по 31 августа 2024 г. с целью поддержки предприятий угольной отрасли. В конце августа отмена пошлины была продлена до декабря 2024 года.

Позже были определены условия вывода из-под действия экспортных пошлин бурого угля. Пошлина на этот вид угля не будет действовать, если в календарном месяце среднее значение фактической экспортной цены на него не превышает $63 за тонну.

Курсовая экспортная пошлина на коксующийся уголь, скорее всего, будет действовать до конца года, говорил журналистам в октябре замминистра финансов РФ Алексей Сазанов.

Осенью 2024 года Минэнерго сообщило, что считает важным заключение РЖД соглашений на 2025 год о вывозе угольной продукции в восточном направлении со всеми угледобывающими регионами, имеющими такие соглашения на 2024 год, а также предлагает создать новые – на Северо-Запад и Юг. Ведомство также предложило вернуть понижающие коэффициенты и скидки на перевозку угля в западном направлении для стимулирования поставок в порты Северо-Запада и Юга страны.