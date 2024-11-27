Добыча угля в РФ в январе-октябре снизилась на 1,7% до 347 млн т

Москва. 27 ноября. INTERFAX.RU - Добыча угля в РФ в январе-октябре 2024 года снизилась на 1,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 347 млн т, сообщил Росстат.

В октябре было добыто 37,3 млн т, что на 1,5% ниже показателя октября 2023 года, но на 8,2% превышает добычу в сентябре 2024 года.

Добыча каменного угля за десять месяцев 2024 года составила 269 млн т (-3,5%), в том числе антрацита – 17,8 млн т (-16,6%). Добыча коксующегося угля выросла на 6,9% до 92,2 млн т. Прочего каменного угля добыто 159 млн т (-7%).

Бурого угля получено 77,8 млн т (+5%).

В начале мая правительство РФ приняло решение об отмене экспортных пошлин на энергетический уголь и антрацит на период с 1 мая по 31 августа 2024 года с целью поддержки предприятий угольной отрасли. В конце августа отмена пошлины была продлена до декабря 2024 года.

Позже были определены условия вывода из-под действия экспортных пошлин бурого угля. Пошлина на этот вид угля не будет действовать, если в календарном месяце среднее значение фактической экспортной цены на него не превышает $63 за тонну.

Курсовая экспортная пошлина на коксующийся уголь, скорее всего, будет действовать до конца года, говорил журналистам в октябре замминистра финансов РФ Алексей Сазанов.

Осенью 2024 года Минэнерго сообщило, что считает важным заключение РЖД соглашений на 2025 год о вывозе угольной продукции в восточном направлении со всеми угледобывающими регионами, имеющими такие соглашения на 2024 год, а также предлагает создать новые – на Северо-Запад и Юг. Ведомство также предложило вернуть понижающие коэффициенты и скидки на перевозку угля в западном направлении для стимулирования поставок в порты Северо-Запада и Юга страны.