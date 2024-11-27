Поиск

Добыча угля в РФ в январе-октябре снизилась на 1,7% до 347 млн т

Москва. 27 ноября. INTERFAX.RU - Добыча угля в РФ в январе-октябре 2024 года снизилась на 1,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 347 млн т, сообщил Росстат.

В октябре было добыто 37,3 млн т, что на 1,5% ниже показателя октября 2023 года, но на 8,2% превышает добычу в сентябре 2024 года.

Добыча каменного угля за десять месяцев 2024 года составила 269 млн т (-3,5%), в том числе антрацита – 17,8 млн т (-16,6%). Добыча коксующегося угля выросла на 6,9% до 92,2 млн т. Прочего каменного угля добыто 159 млн т (-7%).

Бурого угля получено 77,8 млн т (+5%).

В начале мая правительство РФ приняло решение об отмене экспортных пошлин на энергетический уголь и антрацит на период с 1 мая по 31 августа 2024 года с целью поддержки предприятий угольной отрасли. В конце августа отмена пошлины была продлена до декабря 2024 года.

Позже были определены условия вывода из-под действия экспортных пошлин бурого угля. Пошлина на этот вид угля не будет действовать, если в календарном месяце среднее значение фактической экспортной цены на него не превышает $63 за тонну.

Курсовая экспортная пошлина на коксующийся уголь, скорее всего, будет действовать до конца года, говорил журналистам в октябре замминистра финансов РФ Алексей Сазанов.

Осенью 2024 года Минэнерго сообщило, что считает важным заключение РЖД соглашений на 2025 год о вывозе угольной продукции в восточном направлении со всеми угледобывающими регионами, имеющими такие соглашения на 2024 год, а также предлагает создать новые – на Северо-Запад и Юг. Ведомство также предложило вернуть понижающие коэффициенты и скидки на перевозку угля в западном направлении для стимулирования поставок в порты Северо-Запада и Юга страны.

Росстат
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Россия будет наращивать поставки газа через Казахстан в Узбекистан

Рубль в среду укрепился в паре с юанем на новостях ЦБ

Рост цен на сливочное масло в РФ за неделю замедлился, на яйца – ускорился

Рост цен на сливочное масло в РФ за неделю замедлился, на яйца – ускорился

Выпуск легковых автомобилей в РФ в октябре увеличился к сентябрю почти на 40%

Безработица в РФ в октябре обновила исторический минимум

Безработица в РФ в октябре обновила исторический минимум

Инфляция в РФ к 25 ноября в годовом выражении ускорилась до 8,66%

Рубль подорожал на новости о решении ЦБ ограничить покупку валюты

Банк России до конца 2024 года не будет зеркалировать покупку валюты Минфином

Банк России до конца 2024 года не будет зеркалировать покупку валюты Минфином

Кофе сорта арабика подорожал до максимума с 1972 года

Кофе сорта арабика подорожал до максимума с 1972 года

Юань поднялся выше 15 рублей впервые с 29 марта 2022 года

Юань поднялся выше 15 рублей впервые с 29 марта 2022 года
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });