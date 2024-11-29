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Курсовая экспортная пошлина на коксующийся уголь отменяется с 1 декабря

Москва. 29 ноября. INTERFAX.RU - Правительство отменило "курсовую" экспортную пошлину на коксующийся уголь с 1 декабря 2024 года, сообщила пресс-служба кабинета министров.

Мораторий на действие пошлин в отношении энергетического угля и антрацита продлен до конца 2024 года.

С 1 января 2025 года пошлины на антрацит, коксующийся и энергетический уголь перестанут действовать.

Привязанная к курсу рубля экспортная пошлина на широкий перечень товаров, в том числе уголь, была введена правительством с 1 октября 2023 года до конца 2024 года. Ставка пошлины при курсе 80-85 рублей/$1 составляет 4%, при 85-90 рублей/$1 - 4,5%, при 90-95 рублей/$1 - 5,5%, при 95 рублей/$1 и более - 7%.

В конце декабря 2023 года уголь был освобожден от экспортной пошлины. Позже правительство вернуло ее с 1 марта 2024 года. В мае пошлина для энергетического угля и антрацита снова была отменена на период с 1 мая по 31 августа 2024 года. Затем мораторий для этих видов угля был продлен до декабря 2024 года.

Правительство
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