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Выпуск СПГ в РФ в октябре вырос рекордно для этого месяца на 3,6% до 3,1 млн т

Москва. 27 ноября. INTERFAX.RU - Производство крупнотоннажного сжиженного природного газа в России в октябре 2024 года выросло по сравнению с прошлогодним показателем на 3,6% до 3,103 млн тонн, сообщил Росстат в среду.

Достигнутый показатель является максимальным за всю историю отрасли для соответствующего месяца.

Большая часть этого энергоносителя в России выпускается в арктической зоне, и его производство наиболее эффективно при зимних отрицательных температурах воздуха.

Крупнотоннажный СПГ в РФ производят заводы "Сахалинской энергии" (совладельцы – "Газпром", японские Mitsui и Mitsubishi), "Ямал СПГ" (участники – "НОВАТЭК", TotalEnergies, китайские CNPC и SRF), "Криогаз-Высоцк" и "Газпром СПГ Портовая".

За десять месяцев 2024 года производство СПГ составило 28,392 млн тонн, что на 8,4% больше, чем годом ранее.

По итогам 10 месяцев 2024 года рост производства СПГ по стране обеспечивается 11-процентным увеличением выпуска на Ямале, 7-процентным ростом на Балтике при относительно стабильном производстве на Сахалине (-2,5%). В октябре 2024 года производство СПГ на Балтике подскочило на 22% и достигло абсолютного рекорда для Северо-Западного федерального округа страны.

Согласно обновленному среднесрочному макропрогнозу, в 2024 году в РФ ожидается выпуск 35,2 млн тонн СПГ.

Данные о его производстве за последние пять лет, в млн тонн:

месяц\год 2024 2023 2022 2021 2020
1 3,1 2,7 3,0 2,8 2,8
2 2,9 2,7 2,6 2,6 2,7
3 3,0 3,1 3,3 2,4 2,8
4 2,9 2,8 2,8 2,6 2,6
5 3,0 2,9 2,8 2,7 2,5
6 2,5 2,3 2,5 2,5 2,0
7 2,2 2,2 2,4 1,9 2,2
8 2,8 2,2 2,5 1,5 2,4
9 2,9 2,7 2,6 2,5 2,5
10 3,1 3,0 3,0 2,8 2,4
11 3,0 2,9 2,8 2,7
12 3,2 3,1 3,0 2,9
ВСЕГО 28,4 32,9 33,7 30,1 30,5
Росстат СПГ
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