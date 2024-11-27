Выпуск СПГ в РФ в октябре вырос рекордно для этого месяца на 3,6% до 3,1 млн т

Москва. 27 ноября. INTERFAX.RU - Производство крупнотоннажного сжиженного природного газа в России в октябре 2024 года выросло по сравнению с прошлогодним показателем на 3,6% до 3,103 млн тонн, сообщил Росстат в среду.

Достигнутый показатель является максимальным за всю историю отрасли для соответствующего месяца.

Большая часть этого энергоносителя в России выпускается в арктической зоне, и его производство наиболее эффективно при зимних отрицательных температурах воздуха.

Крупнотоннажный СПГ в РФ производят заводы "Сахалинской энергии" (совладельцы – "Газпром", японские Mitsui и Mitsubishi), "Ямал СПГ" (участники – "НОВАТЭК", TotalEnergies, китайские CNPC и SRF), "Криогаз-Высоцк" и "Газпром СПГ Портовая".

За десять месяцев 2024 года производство СПГ составило 28,392 млн тонн, что на 8,4% больше, чем годом ранее.

По итогам 10 месяцев 2024 года рост производства СПГ по стране обеспечивается 11-процентным увеличением выпуска на Ямале, 7-процентным ростом на Балтике при относительно стабильном производстве на Сахалине (-2,5%). В октябре 2024 года производство СПГ на Балтике подскочило на 22% и достигло абсолютного рекорда для Северо-Западного федерального округа страны.

Согласно обновленному среднесрочному макропрогнозу, в 2024 году в РФ ожидается выпуск 35,2 млн тонн СПГ.

Данные о его производстве за последние пять лет, в млн тонн: