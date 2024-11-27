Минэкономразвития сообщило о росте ВВП в январе-октябре на 4,1%

Москва. 27 ноября. INTERFAX.RU - В октябре 2024 года российский ВВП, по оценке Минэкономразвития, вырос на 3,2% в годовом сравнении после повышения также на 3,2% в сентябре (оценка уточнена с 2,9%), на 2,5% в августе (уточнена с 2,4%), на 3,4% в июле, на 3,2% в июне, 4,7% в мае, на 4,6% в апреле, на 4,2% в марте, на 7,6% в феврале и на 4,8% в январе.

Об этом говорится в обзоре министерства "О текущей ситуации в экономике".

За январь-октябрь 2024 года министерство оценило рост ВВП в 4,1%.

"По оценке Минэкономразвития России, в октябре 2024 года рост ВВП составил 3,2% г/г, как и месяцем ранее (оценка за сентябрь уточнена в связи с выходом предварительной оценки Росстата за III квартал 2024 года). С исключением сезонного фактора рост на 0,1% м/м после роста на 0,7% м/м в сентябре. В целом за 10 месяцев 2024 года, по оценке Минэкономразвития России, рост ВВП составил 4,1% г/г", - говорится в обзоре.

Минэкономразвития в сентябре повысило прогноз роста ВВП в 2024 году до 3,9% с 2,8%, в 2025 году до 2,5% с 2,3%.

Глава Минэкономразвития Максим Решетников в октябре заявлял, что несмотря на некоторые признаки "охлаждения" экономики министерство пока сохраняет прогнозы в 3,9% на 2024 год и 2,5% на 2025 год.

Банк России в октябре, повысив ключевую ставку с 19% до 21%, подтвердил свой прогноз роста ВВП РФ в 2024 году в интервале 3,5-4,0%, в 2025 году - лишь 0,5-1,5%.

Консенсус-прогноз аналитиков, опрошенных "Интерфаксом" в начале ноября, предполагает рост ВВП РФ в 2024 году на 3,7%, в 2025 году - на 1,9%.