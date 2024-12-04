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Путин ожидает роста ВВП РФ в 2024 году на 3,9-4%

Москва. 4 декабря. INTERFAX.RU - Рост ВВП РФ в 2024 году ожидается на уровне 3,9-4,0%, заявил президент РФ Владимир Путин, выступая на форуме ВТБ "Россия зовет!".

"Рост экономики России в прошлом году был 3,6%, в этом году будет около 4% - 3,9%, а может и 4%", - сказал он.

Как сообщалось, Минэкономразвития оценило рост ВВП РФ за январь-октябрь 2024 года в 4,1%.

Глава Минэкономразвития Максим Решетников в октябре заявлял, что, несмотря на некоторые признаки "охлаждения" экономики, министерство пока сохраняет прогнозы в 3,9% на 2024 год и 2,5% на 2025 год.

Банк России в октябре, повысив ключевую ставку с 19% до 21%, подтвердил свой прогноз роста ВВП РФ в 2024 году в интервале 3,5-4,0%, в 2025 году - лишь 0,5-1,5%.

Консенсус-прогноз аналитиков, опрошенных "Интерфаксом" в начале декабря, предполагает рост ВВП РФ в 2024 году на 3,8%, в 2025 году - на 1,5%.

Владимир Путин ВТБ
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