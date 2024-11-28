Модернизацию "Уральских локомотивов" под выпуск поездов для ВСМ оценили в 44 млрд рублей

Москва. 28 ноября. INTERFAX.RU - Холдинг "Синара - транспортные машины" ("Синара-ТМ", СТМ) оценивает инвестиции в модернизацию производства ООО "Уральские локомотивы" (Верхняя Пышма, входит в СТМ), которое будет выпускать поезда для высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ), в 44 млрд рублей, пишет "Коммерсантъ".

В настоящее время разработана концепция реконструкции имеющихся и строительства двух новых цехов общей площадью 60 тысяч кв. м. "Это будут современные здания, при проектировании которых изначально формируется технологический задел на 50 лет вперед", - сообщили изданию на предприятии.

Кроме того, к концу 2026 года планируется построить отдельное административное здание для специалистов в области инженерии, которые будут заниматься разработкой новых продуктов и модернизацией существующих.

Предполагается также строительство испытательной станции для асинхронных приводов высокоскоростных поездов. Предполагается, что эта лаборатория будет уникальной не только для России, но и для стран СНГ, говорится в газете со ссылкой на специалистов "Уральских локомотивов".

При производстве высокоскоростных поездов также планируется использовать и существующие корпуса, в которых технологические цепочки изготовления будут синхронизированы с производством "Финистов", но с применением нового оборудования.

В результате реализации этих инвестпроектов стоимостью 44 млрд рублей производственные мощности "Уральских локомотивов" к 2028 году позволят ежегодно выпускать 144 вагона высокоскоростных поездов и 150 вагонов электропоездов "Финист".

Ранее председатель совета директоров СТМ Александр Мишарин сообщал, что холдинг завершил проектирование площадки для производства поездов для высокоскоростной железнодорожной магистрали Москва - Санкт-Петербург.

"Закончено проектирование, начата подготовка территории. Прошла межведомственная комиссия, мы подали документы на льготный кредит. Сейчас финансирование идет за счет собственных средств компании, рассчитываем, что в декабре получим льготное финансирование", - говорил Мишарин.

В июле первый замгендиректора "Синара-Девелопмент" (строительное подразделение группы "Синара") Данил Значков сообщал о начале работ по модернизации площадки завода "Уральские локомотивы" для производства высокоскоростных поездов, ее завершение запланировано к четвертому кварталу 2026 года.

На площадке планируется построить цех для изготовления крупных компонентов кузова, производственный комплекс для проведения пуско-наладочных работ, испытательный корпус. Кроме того, будет реконструирован главный производственный корпус и центральный склад, а также построены и реконструированы объекты инженерной инфраструктуры, в том числе, железнодорожные пути.

Завод "Уральские локомотивы" создан в 2010 году как совместное предприятие группы "Синара" и германского концерна Siemens. СП занималось выпуском пассажирских электропоездов "Ласточка", созданных на основе платформы Siemens Desiro, для ОАО "РЖД". К 2022 году "Ласточка" на 90% была российским поездом. После ухода Siemens, объявившего в мае 2022 года о прекращении бизнеса в России, "Уральские локомотивы" разработали собственный отечественный скоростной поезд "Финист". Он способен развивать скорость до 160 км/ч, первые "Финисты" вышли на линию в декабре 2023 года.

В конце августа "Уральские локомотивы", АО "Государственная транспортная лизинговая компания" (OKPO code: 57992197) (ГТЛК) и ООО "ВСМ Две столицы" подписали контракты на поставку поездов для новой ВСМ. Предполагается, что "Уральские локомотивы" до 2030 года произведут 41 высокоскоростной двухсистемный поезд и передадут ГТЛК, которая в свою очередь предоставит этот подвижной состав в лизинг сроком на 20 лет концессионеру "ВСМ Две столицы".

Стоимость проекта строительства ВСМ составляет 2 трлн рублей, при этом 228 млрд рублей потребуется на создание высокоскоростного подвижного состава. Ввод объекта в эксплуатацию намечен на 2030 год.