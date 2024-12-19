РЖД вместе с вагоностроителями будут координировать выпуск нового подвижного состава

Москва. 19 декабря. INTERFAX.RU - ОАО "Российские железные дороги" и вагоностроительные предприятия договорились об организации совместного планирования выпуска нового грузового подвижного состава на сеть железных дорог, сообщила РЖД.

Это решение было принято на совещании первого замглавы компании Сергея Кобзева с представителями Союза вагоностроителей, вагоностроительных предприятий и Росжелдора.

"Обсудили необходимость обеспечения непрерывной приемки новых грузовых вагонов, их регистрации, определения назначения использования, а также своевременной утилизации старого парка. Это необходимо для обеспечения нормальной работы как вагоностроительных предприятий, так и железной дороги", - говорится в сообщении.

По данным РЖД, в настоящее время на заводах находится 5787 новых вагонов. После завершения регистрации, присвоения номера и приписки они смогут выйти на сеть РЖД. Планирование их отправки с заводов будет осуществляться в ежесуточном режиме.

На 20 декабря одобрен выход 1339 вагонов.

В 2025 году в России планируется производство около 70 тысяч новых грузовых вагонов. "Совместно с вагоностроителями и собственниками (операторами) подвижного состава будет сформирован детальный план для обеспечения своевременного выхода их на сеть с учётом имеющихся ограничений пропускной способности железнодорожной инфраструктуры и приоритетов перевозок", - отмечают РЖД.

Как пояснил "Интерфаксу" источник в отрасли, РЖД не связаны договорными отношениями с вагоностроителями. Вопросы организации приема вагона с завода и постановки его на учет решают будущие собственники, т.е. железнодорожные операторы.