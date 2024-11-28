ВТБ отметил резкий рост интереса сахалинцев к юаню

Фото: Максим Стулов/Ведомости/ТАСС

Москва. 28 ноября. INTERFAX.RU - Жители Сахалинской области чаще стали хранить свои сбережения в юанях, сообщила на пресс-конференции управляющий ВТБ в Сахалинской области Ольга Шашкина.

"Также начинает активнее развиваться рынок юаней, показывает положительную динамику. Если посмотреть, то в третьем квартале 2024 года мы имеем объем депозитов в китайской валюте 517 млн юаней - динамика за январь-сентябрь 84%", - сказала она.

Шашкина связала такой интерес сахалинцев с довольно высокими для валютных сбережений ставками по юаневым депозитам (до 8%), "вкладчики используют такие вклады для диверсификации своих портфелей".

Также она отметила, что местный бизнес в условиях высокой ключевой ставки предпочитает накапливать средства на депозитах.

"Идет резкая положительная динамика у бизнеса со средствами размещения. Если посмотреть наш депозитный портфель по юрлицам, то он увеличился в два раза на 1 октября (относительно начала года - ИФ) и составил 30,4 млрд рублей, что говорит о желании бизнеса в настоящий момент переждать и заработать себе на будущие проекты. Если говорить про структуру, то бизнес более 50% размещает на овернайте - так называемые "денежные средства до 7 суток". Тенденция такая, что бизнес пока на длинные сроки, как физлица, не размещает", - сказала Шашкина, пояснив, что остальные 50% ресурсного портфеля - это средства на депозитах не дольше полугода.

При этом активно кредитуется строительная отрасль: 64% кредитного портфеля малого и среднего в ВТБ Сахалинской области пришлось на стройку. С начала года этот сегмент вырос в 1,5 раза, до 9,9 млрд рублей. Кредитная организация также отмечает рост кредитования предприятий пищевой промышленности и ритейлеров.

Что касается физлиц, то жители Сахалина также наращивают сбережения, рост кредитования замедляется, но не прекратился. В частности, растет автокредитование (потенциальные покупатели автомобилей ожидают дальнейшего роста цен на автомобили), увеличивается объем использования кредитных карт (с начала года на 19%), которые замещают потребкредиты. Также в прошедшие 9 месяцев активно росла ипотека (с начала года на 31%, до 18,4 млрд рублей), но сейчас ипотечное кредитование охлаждается.

"У нас есть дальневосточная ипотека под 2% и семейная под 6%. Дальше все будет очень сильно зависеть от программ, которые поддерживает государство. Спрос есть, очень много строится жилья, как сказал губернатор, нужно вводить 500 тыс. квадратных метров жилья ежегодно. В структуре ипотечного кредитования 70% в этом году занимали госпрограммы. Октябрь мы прошли в высоком пике, и в основном это относится к госпрограммам. В ноябре мы видим уменьшение заявок", - отметила Шашкина.