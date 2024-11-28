ВТБ предупредил о возможности реализации кредитного риска из-за высоких ставок

Банк прогнозирует повышение ставки ЦБ с 21% до 23% в декабре

Москва. 28 ноября. INTERFAX.RU - Длительный период высоких процентных ставок может привести к реализации кредитного риска, считает первый зампред правления ВТБ Дмитрий Пьянов.

"Мы допускаем, что долгое существование в таких условиях может проявляться в реализации кредитного риска. Все виды риска, которые обычно присутствуют в стресс-тестах, они (могут реализоваться - ИФ)... Де-факто мы входим в этот пролив Дрейка между Антарктидой и Южной Америкой, который стараются корабли обычно избегать", - сказал он журналистам.

Он отметил, что спред ставок к ключевой ставке сейчас составляет 2-3 процентных пункта. "Это, по сути, как бы базисный риск, то есть базис сейчас другой, выше, чем ключевая ставка", - добавил он.

ВТБ прогнозирует повышение ставки ЦБ с 21% до 23% в декабре 2024 года и сохранение ее на этом уровне в течение всего 2025 года. "Банки вплотную приблизились к бурной воде с сильным штормом, потому что реализовался процентный риск, в 2025 году он достигнет полноценного шторма", - отметил Пьянов.

Он подчеркнул, что все недооценивают объем нечувствительных к ключевой ставке кредитов. "Это не только оборонный сектор или сектор государственных инвестиций, где наказание за нарушение инвестиционной программы превышает потери от высокой ключевой ставки. Поэтому, по сути, я думаю, что в рамках корпоративного кредитования ЦБ пройдет тот путь, который проходил по розничному кредитованию, и мы дождемся прямых лимитов (по корпоративным кредитам - ИФ)", - заявил он.