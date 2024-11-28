"ВсеИнструменты.ру" нарастил выручку за 9 месяцев на 29% до 120,3 млрд рублей

Москва. 28 ноября. INTERFAX.RU - ПАО "ВИ.ру" (бренд "ВсеИнструменты.ру") за 9 месяцев получило выручку по МСФО в размере 120,3 млрд рублей, что на 29% больше, чем за аналогичный период 2023 года, говорится в сообщении компании.

Ключевыми факторами роста выручки стали увеличение количества заказов и среднего чека, а также рост активной клиентской базы, поясняет компания.

За отчетный период на долю клиентов B2B приходилось 68% от товарной выручки компании, на долю клиентов B2C – 32%. Компания прогнозирует, что по итогам 2024 года доля В2В-клиентов в товарной выручке достигнет 70%.

Показатель EBITDA за 9 месяцев 2024 года составил 9,3 млрд рублей, увеличившись на 52% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года. Рентабельность по EBITDA выросла на 1,2 п.п. до 7,8%.

Валовая прибыль возросла на 35% до 36,3 млрд рублей.

Скорректированная на единовременные расходы, связанные с проведением IPO, чистая прибыль за 9 месяцев 2024 года составила 2,2 млрд рублей. Среди факторов, оказавших влияние на данный показатель в отчетном периоде, компания отмечает рост процентных расходов по аренде, кредитам.

Соотношение чистый долг/EBITDA на 30 сентября 2024 года составил 2,0x против 1,8х на 30 июня 2024 года и 2,0х на 31 декабря 2023 года.

На 30 сентября 2024 года запасы компании составили 27,7 млрд рублей, что на 24% больше аналогичного показателя на конец I полугодия 2024 года.

"ВсеИнструменты.ру" работает с 2011 года, занимается онлайн-торговлей товарами в сфере DIY. Сеть компании насчитывает более 1 тыс. пунктов выдачи заказов (ПВЗ), расположенных более чем в 300 городах, включая все города-миллионники (в том числе Москву, Санкт-Петербург, Нижний Новгород и др.), складская инфраструктура состоит из 23 складов в различных регионах РФ. Ассортимент товаров группы насчитывал по итогам 2023 года более 1,5 млн уникальных SKU от 15 тыс. брендов. Количество заказов по итогам прошлого года составило около 22,7 млн.

В начале июля 2024 года "ВИ.ру" провела IPO по нижней границе ценового диапазона – 200 рублей за акцию, что соответствует капитализации бизнеса компании в 100 млрд рублей.