В РФ повысили квоту на экспорт лома черных металлов до конца года до 650 тыс. т

Москва. 28 ноября. INTERFAX.RU - Правительство РФ повысило квоту на экспорт лома и отходов черных металлов за пределы ЕАЭС до конца 2024 года на 100 тыс. тонн до 650 тыс. тонн.

Дополнительный объём квоты между участниками внешнеторговой деятельности распределит Минпромторг, говорится в сообщении правительства.

При экспорте лома и отходов черных металлов в рамках квоты пошлина составляет 5%, но не менее 15 евро за тонну, сверх этого – 5%, но не менее 290 евро за тонну.