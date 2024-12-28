Квота на экспорт лома черных металлов из РФ продлена на 2025 г. в объеме 1,5 млн т

Москва. 28 декабря. INTERFAX.RU - Правительство РФ продлило действие тарифной квоты на экспорт лома и отходов черных металлов за пределы ЕАЭС на период с 1 января по 31 декабря 2025 года, сообщила пресс-служба кабмина.

Объем квоты составит 1,5 млн тонн.

При экспорте лома и отходов черных металлов в рамках квоты пошлина составит 5%, но не менее 15 евро за тонну, сверх этого - 5%, но не менее 290 евро за тонну.

Принятое решение даст возможность обеспечить стратегическим сырьем отечественные предприятия металлургической отрасли, говорится в сообщении.