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FT сообщила о планах BlackRock купить инвестфирму HPS примерно за $12 млрд

Москва. 28 ноября. INTERFAX.RU - Американская инвесткомпания BlackRock, крупнейшая в мире по объему активов под управлением, достигла соглашения о покупке меньшего конкурента HPS Investment Partners, специализирующегося на альтернативных инвестициях. Об этом пишет Financial Times со ссылкой на четырех источников, знакомых с вопросом.

По словам одного из источников, официальное заявление с подробностями условий сделки может быть обнародовано вскоре после Дня благодарения, который отмечается в США в четверг.

HPS, основанная два десятилетия назад бывшим главным инвестиционным директором Goldman Sachs Скоттом Капником, ранее планировала IPO и рассчитывала получить оценку стоимости в районе $10 млрд. Два источника отметили, что цена продажи будет ближе к $12 млрд, чем к $10 млрд.

BlackRock, управляющая активами на $11,5 трлн, в последнее время проявляет активность на рынке слияний и поглощений. Так, в прошлом месяце компания закрыла сделку по покупке Global Infrastructure Partners, инвестирующей в инфраструктурные проекты, за $12,5 млрд.

BlackRock HPS Investment Partners
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