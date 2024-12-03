BlackRock приобрела инвестфирму HPS за $12 млрд

Москва. 3 декабря. INTERFAX.RU - Американская инвесткомпания BlackRock, крупнейшая в мире по объему активов под управлением, заключила сделку по покупке меньшего конкурента HPS Investment Partners, специализирующегося на альтернативных инвестициях.

На прошлой неделе о планируемой сделке написала Financial Times со ссылкой на источники, 3 декабря информация была подтверждена официально.

Сумма сделки составит около $12 млрд, она будет полностью оплачена акциями BlackRock. Закрытие сделки ожидается в середине 2025 года.

HPS, основанная в 2007 году бывшим главным инвестиционным директором Goldman Sachs Скоттом Капником, ранее планировала IPO и рассчитывала получить оценку стоимости в районе $10 млрд. Компания управляет активами на $148 млрд.

BlackRock, управляющая активами на $11,5 трлн, в последнее время проявляет активность на рынке слияний и поглощений. Так, в прошлом месяце компания закрыла сделку по покупке Global Infrastructure Partners, инвестирующей в инфраструктурные проекты, за $12,5 млрд.