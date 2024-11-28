Силуанов сообщил, что профицит бюджета РФ в январе-сентябре составил 0,4% ВВП

Фото: Александр Астафьев/РИА Новости

Москва. 28 ноября. INTERFAX.RU - Федеральный бюджет РФ за девять месяцев был исполнен с профицитом 0,4% ВВП, сообщил министр финансов Антон Силуанов на заседании правительства в четверг.

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин, открывая заседание, также отметил, что превышение доходов над расходами составило почти 580 млрд рублей, что связано с устойчивым ростом поступлений от несырьевых отраслей и нефтегазового сектора.

"Бюджет исполняется устойчиво, за девять месяцев текущего года все обязательства выполнены, бюджет исполнен с профицитом 0,4% от ВВП, исчисленного в годовом выражении", - сказал Силуанов.

Ранее в четверг Минфин уточнил данные на своем сайте по исполнению бюджета в январе-сентябре - профицит оценивается в 578,5 млрд рублей по сравнению с предварительной оценкой профицита в 169 млрд рублей.

При этом оценка доходов практически не изменилась - 26,285 трлн рублей по сравнению с первоначальными 26,289 трлн рублей. Министерство отмечает, что эти данные представлены с учетом полученной от ФНС информации о суммах, подлежащих зачету в счет налогов и сборов, зачисляемых в федеральный бюджет, в рамках механизма ЕНС. По данным Федерального казначейства, доходы за девять месяцев были на уровне 24,972 трлн рублей.

Оценка расходов понизилась до 25,706 трлн рублей с 26,120 трлн рублей и совпала с данными, которые ранее давало казначейство.

В январе-октябре Минфин предварительно оценивал дефицит в 220 млрд рублей. Позже казначейство опубликовало свои данные - профицит в 124,2 млрд рублей.

Изначально законом о бюджете на текущий год предусматривался дефицит в размере 1,595 трлн рублей, или 0,9% ВВП. Весной он был увеличен до 1,1% ВВП, или 2,120 трлн рублей. А при внесении проекта бюджета на следующую трехлетку Минфин оценил возможное исполнение бюджета в текущем году с дефицитом 3,296 трлн рублей, или 1,7% ВВП, с учетом полученного правительством права увеличить общий объем расходов бюджета в 2024 году на сумму до 1,5 трлн рублей без проведения этих изменений через парламент.