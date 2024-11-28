Минфин повысил оценку профицита бюджета РФ за девять месяцев в 3,4 раза

Москва. 28 ноября. INTERFAX.RU - Профицит федерального бюджета РФ в январе-сентябре составил, по уточненным данным Минфина, 578,5 млрд рублей. Предварительно министерство оценивало профицит за этот период в 169 млрд рублей.

Новая оценка содержится в материалах на сайте министерства.

Оценка доходов федерального бюджета в январе-сентябре практически не изменилась - 26,285 трлн рублей по сравнению с первоначальными 26,289 трлн рублей. Министерство отмечает, что эти данные представлены с учетом полученной от ФНС информации о суммах, подлежащих зачету в счет налогов и сборов, зачисляемых в федеральный бюджет, в рамках механизма ЕНС. По данным Федерального казначейства, доходы за девять месяцев были на уровне 24,972 трлн рублей.

Оценка расходов понизилась до 25,706 трлн рублей с 26,120 трлн рублей и совпала с данными, которые ранее давало Казначейство.

В январе-октябре Минфин предварительно оценивал дефицит в 220 млрд рублей. Позже Казначейство опубликовало свои данные - профицит в 124,2 млрд рублей.

Изначально законом о бюджете на текущий год предусматривался дефицит в размере 1,595 трлн рублей, или 0,9% ВВП. Весной он был увеличен до 1,1% ВВП, или 2,120 трлн рублей. А при внесении проекта бюджета на следующую трехлетку Минфин оценил возможное исполнение бюджета в текущем году с дефицитом 3,296 трлн рублей, или 1,7% ВВП, с учетом полученного правительством права увеличить общий объем расходов бюджета в 2024 году на сумму до 1,5 трлн рублей без проведения этих изменений через парламент.