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Испанская Grifols прекратила переговоры с Brookfield о своей продаже

Москва. 28 ноября. INTERFAX.RU - Испанский производитель лекарственных препаратов Grifols SA и канадская инвесткомпания Brookfield Capital Partners прекратили переговоры о возможной покупке Grifols, сообщила Grifols.

На прошлой неделе совет директоров Grifols заявил, что не будет рекомендовать акционерам голосовать в поддержку предложения Brookfield с оценкой в 6,45 млрд евро.

Индикативную, необязывающую заявку Brookfield сочли "существенно недооценивающей фундаментальные перспективы и долгосрочный потенциал" испанской компании.

Накануне также стало известно, что семья Грифолс, владеющая порядка 30% акций Grifols, не планирует поддерживать новые предложения сторонних инвесторов о покупке компании.

Члены семьи "не поддержат еще одну сделку по выкупу компании", сказал Bloomberg представитель семьи по телефону.

Грифолс Brookfield Grifols SA Испания
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