Президент России не видит причин для паники из-за курса рубля

Президент РФ Владимир Путин Фото: Михаил Терещенко/ТАСС

Москва. 28 ноября. INTERFAX.RU - ЦБ РФ обладает различными инструментами для влияния на инфляцию, их выбор, включая установление уровня ключевой ставки, остается за регулятором, заявил в четверг президент РФ Владимир Путин; он также отметил, что не видит причин для паники из-за колебаний курса рубля.

"Некоторые специалисты считают, что при инфляции 8,5% иметь ключевую ставку в 21% слишком много, это завышенная ставка. Если вы говорите о том, что цены подрастают, значит, все-таки необходимо подумать, завышенная это ставка или нет", - сказал он на пресс-конференции в Астане.

"Есть инструменты, которые позволяют бороться с инфляцией, не поднимая ключевую ставку. Да, они есть, это различные инструменты Центрального банка по регулированию банковской сферы", - добавил Путин, отметив, что речь идет о требованиях к ликвидности банков, выдаче кредитов и т.д.

"Но именно специалисты Центрального банка в соответствии с действующим законом Российской Федерации должны принимать окончательное решение", - подчеркнул президент.

"Что касается колебания курса рубля, это связано не только с инфляционными процессами, это связано и с платежами в бюджет, это связано с ценами на нефть. Очень много факторов сезонного характера. Поэтому в целом, на мой взгляд, ситуация под контролем, и каких-то оснований для паники уж точно совершенно нет", - заявил глава государства, комментируя по просьбе журналистов ослабление рубля.

Он отметил, что не только в РФ, но и в соседних странах с точки зрения валютных курсов "процессы непростые, но они под контролем".

Как сообщил накануне Росстат, на 25 ноября инфляция в РФ с начала года достигла 7,80%, что превышает официальный макропрогноз Минэкономразвития на весь 2024 год (7,3%).

Годовую инфляцию в РФ Минэкономразвития оценило на 25 ноября в 8,78% (по методике ЦБ РФ исходя из данных Росстата она составляла 8,66%).

ЦБ прогнозирует инфляцию в 2024 году на уровне 8,0-8,5%. Консенсус-прогноз экономистов, опрошенных "Интерфаксом" в начале ноября, по инфляции в 2024 году составляет 8,1% (вырос с 7,5% на начало октября), предположительно в ходе следующего опроса в начале декабря консенсус в очередной раз вырастет.

Как сообщалось, совет директоров Банка России на заседании 25 октября принял решение повысить ключевую ставку сразу на 2 п.п. - с 19% до 21% годовых, сохранил ястребиный сигнал, увеличил прогноз по инфляции на текущий и следующие года, признав, что момент достижения таргета отдаляется с 2025 на 2026 год.

Прогноз Минэкономразвития по инфляции на 2025 год равен 4,5%, ЦБ РФ - 4,5-5,0%.