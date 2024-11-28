Что произошло за день: четверг, 28 ноября

Заявления Владимира Путина в Астане, курс доллара - больше 109 рублей, вероятность повышения ключевой ставки в декабре

Москва. 28 ноября. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Президент РФ объявил о начале серийного производства "Орешника". Он сообщил на сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ в Астане, что ракета атакует цель десятью разделяющимися блоками со скоростью 10 махов, она поражает высокозащищенные, расположенные на большой глубине объекты. Ракету, которой был нанесен удар по Украине несколько дней назад, оснастили мощными поражающими элементами, сообщил президент.

- Владимир Путин не видит причин для паники из-за курса рубля. Он отметил, что ситуация связана не только с инфляционными процессами, но и с сезонными факторами.

- Ущерб от недавних ударов со стороны Украины ракетами ATACMS по регионам был минимальным, заявил президент РФ Владимир Путин.

- ЦБ РФ поднял официальный курс доллара на 29 ноября до 109,5782 руб. и увеличил курс евро до 116,141 руб. Китайский юань укрепился на Московской бирже по итогам торгов в четверг: его курс составил 14,7285 руб., что на 25,85 коп. выше уровня закрытия предыдущих торгов.

- Банк России не исключает выхода инфляции по итогам года за границы прогноза в 8,5% и допускает повышение ставки в декабре, сообщил советник председателя ЦБ Кирилл Тремасов.

- Губернатор Самарской области передал в правоохранительные органы информацию о коррупции в судейском корпусе футбола. В контрольно-дисциплинарном комитете РФС заявили, что у них нет оснований для рассмотрения заявления.

- Бывший адвокат Ивана Сафронова Дмитрий Талантов приговорен к 7 годам колонии общего режима по делу о фейках об армии.

- Партия "Грузинская мечта" заявила, что Грузия до 2028 года не будет ставить вопрос об открытии переговоров по вступлению в Евросоюз, а также отказывается на это время от любых бюджетных грантов со стороны ЕС.

- Вторая ракетка мира Ига Швентек сдала положительный тест на допинг, ее дисквалифицировали на месяц.