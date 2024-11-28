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ЕК оштрафовала Pierre Cardin за нарушение антимонопольного законодательства

Москва. 28 ноября. INTERFAX.RU - Европейская комиссия оштрафовала производителя одежды и аксессуаров Pierre Cardin и компанию Ahlers, его крупнейшего торгового партнера, на общую сумму в 5,7 млн евро за ограничение трансграничных продаж товаров бренда.

Регулятор постановил, что французский дом моды и Ahlers заключали нарушающие антимонопольное законодательство и ограничивающие конкуренцию сделки в период с 2008 по 2021 год с целью защиты интересов Ahlers в Европейской экономической зоне.

"Такое поведение незаконно фрагментировало наш единый рынок. Оно ограничивало потребителей в поиске более выгодных сделок и в получении выгоды от большего выбора", - сказала еврокомиссар по вопросам конкуренции Маргрете Вестагер.

Еврокомиссия неоднократно штрафовала крупные компании за ограничение трансграничной торговли. Оно может выражаться, например, в том, что сеть супермаркетов в конкретной стране обязана покупать брендированные товары у определенного поставщика, расположенного в этой же стране, при том, что аналогичный товар в соседнем государстве может стоить дешевле, пишет Financial Times.

Согласно исследованию ЕК от 2020 года, такая практика ежегодно обходится европейским потребителям в лишних 14 млрд евро.

Министр экономики Нидерландов Дирк Бельяартс призвал Еврокомиссию запретить подобную практику на законодательном уровне. По его словам, она приводит к тому, что "лекарства крайне дешевы в Германии, но стоит пересечь границу с Нидерландами, как они сразу дорожают на 30-40%".

Еврокомиссия Pierre Cardin Ahlers
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