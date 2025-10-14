Поиск

ЕК оштрафовала Gucci, Chloe и Loewe на 157 млн евро за нарушение правил конкуренции

Москва. 14 октября. INTERFAX.RU - Европейская комиссия (ЕК) оштрафовала бренды Gucci, Chloe и Loewe, принадлежащие компаниям Kering, Richemont и LVMH соответственно, на 157 млн евро за действия, препятствующие свободной конкуренции.

Расследование комиссии показало, что Gucci, Chloe и Loewe ограничивали право независимых продавцов устанавливать собственные розничные цены и определять размеры скидок, предоставляемых на поставляемые этими брендами товары.

Компании требовали, чтобы независимые продавцы соблюдали рекомендации относительно розничных цен, максимальных размеров скидок, а также периодов продажи их коллекций, говорится в сообщении регулятора. Эти ограничения вводились для того, чтобы условия продажи в сторонних магазинах соответствовали предлагаемым фирменными магазинами Gucci, Chloe и Loewe.

Подобная практика подрывает конкуренцию, приводит к росту цен и лишает потребителей права выбора, отмечает ЕК.

Согласно решению регулятора, Gucci заплатит штраф в размере 119,67 млн евро, Chloe - 19,69 млн евро, Loewe - 18,01 млн евро.

После начала расследования ЕК все три компании отказались от практики определения рекомендованных цен и условий для независимых продавцов и сотрудничали с регулятором, что помогло им избежать более высоких штрафов.

Котировки акций Kering в ходе торгов во вторник снижаются на 2,4%, Compagnie Financiere Richemont - на 1,8%, LVMH - на 1,7%.

