"Авилон" планирует увеличить продажи новых автомобилей в 2024 году на 30%

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Москва. 29 ноября. INTERFAX.RU - Продажи новых автомобилей дилерского холдинга "Авилон" в 2024 году вырастут на 30%, до 25,5-26 тыс. - чуть меньше, чем было запланировано по состоянию на начало года, из-за особенностей работы с отдельными китайскими брендами, сообщил журналистам заместитель гендиректора АГ "Авилон" по продажам новых автомобилей Ренат Тюктеев.

"Мы себе ставили план на год - порядка 28 тыс. новых автомобилей. Мы шли достаточно плотно из месяца в месяц с этой цифрой, но 100% запланированного на год объема все же не продадим - по году продадим, наверное, порядка 25,5-26 тыс. Тем не менее, по сравнению с 2023 годом, в течение которого мы реализовали 20 тыс. автомобилей, динамика серьезная - рост порядка 30%", - сказал Тюктеев.

По его словам, "Авилон" ставил амбициозные цели на год, в частности, потому, что уже имеет в портфеле широкий ассортимент китайских марок. Впрочем, не все из них в этом году сработали так, как дилер рассчитывал.

"Конкуренция очень плотная. Кроме того, некоторые китайские производители в этом году ошиблись с ценообразованием на рынке и пошли по принципу, что любая марка хороша для потребителя. Так это работало в прошлом году, когда потребитель был полностью дезориентирован в брендах и не понимал, какой из них лучше. Сейчас за эти практически уже два года потребитель начал разбираться в нюансах: какая машина более стойкая к коррозии, какая - менее, какая надежнее; начал смотреть статистики по отказам. Марки, которые продают хорошие объемы на рынке, устояли. А у тех, которые не вкладывались в маркетинг и не вкладывались в дополнительные вопросы собственного развития в надежде на то, что машины сами по себе будут выкупаться, этого не произошло", - сказал он.

Тюктеев отметил, что в массовом сегменте авторынка бренды из Китая уже представлены достаточно широко, и спрос реализовался на 80-90%. "Что касается премиальных марок, то они еще недостаточно представлены на рынке в России. Клиенты, которые ездили на трех-четырехлетних Mercedes, Audi, BMW и корейских автомобилях, пока не спешат "пересаживаться" ввиду того, что ниша не сильно занята новыми марками", - сказал он.