В России в октябре производство легковых автомобилей взлетело г/г в 1,5 раза

Москва. 27 ноября. INTERFAX.RU - В октябре 2024 года в России выпуск легковых автомобилей взлетел в годовом выражении в 1,5 раза (на 54,1%), до 91,2 тысячи штук, что было на 38,6% больше, чем в сентябре, сообщил Росстат.

За январь-октябрь в стране было выпущено 599 тысяч легковых машин (+41,4%).

"В сентябре-октябре отмечался высокий спрос на автомобили. Возможно, поэтому росло и производство, так как необходимо было пополнять запасы готовых машин. В целом, мы видим общую тенденцию на рост производства автомобилей внутри страны, постепенный перезапуск проектов в автопроме", - прокомментировал "Интерфаксу" динамику промпроизводства автомобилей аналитик компании "Эйлер Аналитические технологии" Владимир Беспалов.

Продажи автомобилей стране в октябре, действительно, не только были самыми высокими в этом году, но и обновили многолетний рекорд. Минпромторг сообщал со ссылкой на данные регистраций, что в октябре было реализовано около 168,5 тысячи новых легковых автомобилей (+51% г/г и +15% м/м). В августе и сентябре объем рынка составлял 146,4 тысячи и 145,5 тысячи соответственно.

Грузовиков за октябрь 2024 года в стране было выпущено 19,4 тысячи штук (+9,3% г/г и +2,6% м/м). С начала года их производство выросло на 11,4%, до 161 тысячи единиц.

Автобусов допустимой максимальной массой более 5 тонн в октябре было выпущено 1,3 тысячи штук - на 3,6% меньше по сравнению с октябрем 2023 года и на 2,3% больше по сравнению с сентябрем этого года. За 10 месяцев их выпуск вырос на 14,5%, до 12,4 тысячи штук.

Производство двигателей внутреннего сгорания для автотранспорта в стране за октябрь увеличилось г/г на 16%, до 22,1 тысячи, что было на 13,7% больше, чем в сентябре. По итогам января-октября их было выпущено 188 тысяч единиц (+12,9%).

Выпуск кузовов для автотранспортных средств за октябрь подскочил на 35,6%, до 4,9 тысячи штук (рост м/м на 10,4%). За январь-октябрь 2024 года он вырос на 35,5%, до 38,4 тысячи шт.