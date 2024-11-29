"АвтоВАЗ" объявил о начале продаж бизнес-седана Lada Aura

Фото: Александр Гальперин/РИА Новости

Москва. 29 ноября. INTERFAX.RU - "АвтоВАЗ" объявил о начале розничных продаж бизнес-седана Lada Aura, серийный выпуск которого стартовал на тольяттинском заводе концерна в начале октября.

Автомобили начнут поступать в первые пять дилерских центров в Москве и первые пять дилерских центров в Петербурге с 30 ноября. Корпоративные продажи и поставки автомобилей госструктурам уже идут с середины ноября.

"С начала декабря Lada Aura начнут поступать в другие регионы России, первыми из которых станут Краснодарский и Ставропольский края, Волгоградская, Челябинская, Нижегородская области, Крым, Татарстан и др. Дата появления автомобилей в дилерских центрах регионов зависит от их удаленности и сроков доставки", - отмечает "АвтоВАЗ".

В декабре компания планирует нарастить выпуск Lada Aura - во второй половине месяца производство ускорится до 76 автомобилей в день. Как отмечают в компании, это обеспечит ритмичное наполнение дилерской сети новыми бизнес-седанами, а также соблюдение сроков поставок в рамках государственных и корпоративных заказов.

Lada Aura разработана на базе Lada Vesta с акцентом на просторное исполнение мест для пассажиров заднего ряда. Автомобиль оснащается двигателем 1,8 EVO мощностью 122 л.с. и автоматической трансмиссией.

Предусмотрены две основные комплектации машины: Premier и Status. Стартовая версия включает светодиодную оптику, четыре подушки безопасности, системы курсовой устойчивости и контроля слепых зон, передний и задний парктроники, обогрев рулевого колеса, передних сидений и подушки заднего дивана, кондиционер, круиз-контроль, мультимедиа Lada Enjoy с 7-дюймовым экраном и другие опции. В версии Status салон отделан натуральной кожей, дополнительно предусмотрены накладные подушки на задних подголовниках, а подогрев заднего сиденья также включает спинку кресла. Мультимедийная система в этой версии - Lada Enjoy Vision Pro с 10-дюймовым планшетом, восемью динамиками и сервисами "Яндекс Авто".

Основными покупателями Lada Aura, как ожидается, будут крупные компании с корпоративными автопарками, службы такси, государственные и муниципальные структуры. Первые предсерийные седаны Lada Aura уже эксплуатируются в Минфине, "Ростехе" и правительстве Самарской области.

В "АвтоВАЗе" отмечают, что существующие производственные мощности позволяют компании выпустить до 8 тысяч Lada Aura в 2025 году при наличии спроса.

В январе-октябре 2024 года продажи Lada в России выросли на 33,3%, до 377,9 тысячи штук.