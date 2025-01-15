"АвтоВАЗ" в 2024 году увеличил продажи Lada в РФ на 30,2%

Фото: Сергей Бобылев/РИА Новости

Москва. 15 января. INTERFAX.RU - Продажи автомобилей Lada в России в 2024 году выросли на 30,2%, до 458 933 штук, сообщил вице-президент по продажам и маркетингу АО "АвтоВАЗ" Дмитрий Костромин на годовой пресс-конференции компании в среду.

"Результат российского авторынка в 2024 году оказался по факту гораздо лучше, чем прогнозировали в 2023 году все эксперты, включая нас. За год рынок с учетом легких коммерческих автомобилей составил 1 млн 683 тысячи штук - это рост на 46%. Наши результаты в РФ составили порядка 459 тыс. автомобилей - рост более чем на 30%. Среднемесячный объем продаж мы старались удерживать на уровне порядка 40 тысяч. Перезапуск Lada Largus в середине года позволил нам увеличить показатели", - сообщил Костромин, отметив, что рыночная доля Lada в РФ за прошлый год составила 27% (-4 п.п.).

Наиболее популярными на российском рынке в прошлом году стали Lada Granta и Lada Vesta. Продажи этих моделей составили 205 622 шт. (-0,2%) и 123 456 шт. (рост в 2,5 раза) соответственно, рыночные доли - 12,2% и 7,3%. Также за год было реализовано 51 309 Lada Niva Travel (+4,8%) и 49 543 Lada Niva Legend (+15,1%), их доли составили 3,1% и 2,9% соответственно. Продажи всех модификаций Lada Largus составили 22, 192 тыс. единиц, доля - 1,3%.

За декабрь "АвтоВАЗ" продал на российском рынке 41 496 автомобилей (+25,5% г/г и +4,8% м/м).

"Мы удерживаем лидерство на рынке продаж новых автомобилей в нашей стране - продажи за год выросли на 30%. Наши бестселлеры Lada Granta и Lada Vesta занимают первую и вторую строчки в десятке самых популярных моделей. В десятке находятся Lada Niva Legend и Lada Niva Travel. В последние месяцы уходящего года уверенный рывок совершил и Largus - по итогам декабря он занял третью позицию в топе продаваемых легких коммерческих автомобилей", - сказал на пресс-конференции президент АО "АвтоВАЗ" Максим Соколов.

Он уточнил, что за прошлый год предприятия "АвтоВАЗа" произвели в общей сложности 525 525 автомобилей и машинокомплектов Lada (+40,5%), в том числе: Lada Granta - 229 031 шт. (+13%), Lada Vesta - 132 814 шт. (+76,1%), семейство Niva (включая Travel и Legend) - 110 997 (+20,7%). Кроме того, было выпущено в общей сложности 35 883 автомобиля Lada Largus, которые практически не производились в 2023 году и выпуск которых был с мая 2024 года налажен в Ижевске.

"Помимо восстановления производства Largus на ижевском автомобильном заводе мы обеспечили непрерывность работы наших конвейеров. В 2024 году они не останавливались ни на минуту, достигнув исторических скоростей - один автомобиль в среднем за 25 секунд сходил с конвейера автозавода в Тольятти", - добавил Соколов.