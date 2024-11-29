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Разработчик Superjet 100 сделал электронное руководство для предполетных расчетов

Москва. 29 ноября. INTERFAX.RU - ПАО "Яковлев" разработало и сертифицировало электронное летное руководство для самолета Superjet 100.

Летное руководство представляет собой основной технический документ, содержащий сведения для выполнения расчета взлета и посадки. Специалисты "Яковлева" разработали программное обеспечение, с помощью которого эксплуатанты смогут "более быстро, удобно и эффективно рассчитать характеристики воздушного судна перед вылетом", объяснили в компании.

"Максимальная взлетная и посадочная масса, а также взлетные и посадочные скорости с учетом всех предусмотренных авиационными правилами ограничений теперь будут вычисляться с помощью специальной программы в удобной цифровой среде", - сообщил "Яковлев". Это, как ожидается, позволит сэкономить время на проведение предполетных расчетов и повысит их точность.

"В ближайшее время мы намерены провести обучение в авиакомпаниях, выпустить изменение в летное руководство и внедрить программное обеспечение", - отметил главный конструктор программы Superjet Владимир Лавров.

24 ноября летевший из Сочи SJ-100 авиакомпании "Азимут" совершил жесткую посадку в аэропорту Антальи (Турция). Как заявляли в компании, во время приземления произошел "непрогнозируемый сдвиг ветра" - экипаж удержал самолет на взлетно-посадочной полосе, однако вылившееся на нее из "деформированного топливного бака" авиатопливо воспламенилось. При этом сам самолет не горел, заверяют в компании. Пожар был оперативно потушен, пассажиры и члены экипажа лайнера (всего 95 человек) были эвакуированы по надувным трапам, погибших среди них нет.

Самолет попал в сдвиг ветра на фоне неблагоприятных метеоусловий, заявляли в госкорпорации "Ростех", которая контролирует ПАО "Яковлев". Системы лайнера работали штатно, в том числе правильно отработали стойки шасси, настаивают в корпорации, отмечая при этом, что левый двигатель SJ-100 "судя по всему, получил серьезный удар".

Superjet Superjet 100 Ростех Яковлев Владимир Лавров
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