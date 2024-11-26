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Стойки шасси загоревшегося в Анталье SJ-100 отработали штатно

Москва. 26 ноября. INTERFAX.RU - Системы самолета Superjet 100 авиакомпании "Азимут", загоревшегося при жесткой посадке в аэропорту Антальи 24 ноября, работали штатно, в том числе правильно отработали стойки шасси, заявил "Интерфаксу" представитель "Ростеха".

"Имеющаяся на сегодняшний день информация позволяет говорить следующее: в аэропорту Антальи были неблагоприятные метеорологические условия, самолет попал в сдвиг ветра и совершил жесткую посадку. Сдвиг ветра считается у авиаторов не просто опасным явлением, а обстоятельством, при котором заходить на посадку часто не рекомендуется", - сказал представитель госкорпорации.

"В результате самолет с размаху ударился о полосу. При этом системы Superjet работали штатно, в том числе правильно отработали стойки шасси. Левый двигатель, судя по всему, получил серьезный удар. Часть топлива вытекла из поврежденного агрегата и загорелась на взлетно-посадочной полосе", - добавил он.

Официальные причины авиаинцидента озвучит специальная комиссия, отметили в "Ростехе". Госкорпорация контролирует компанию-производителя SJ-100 - ПАО "Яковлев".

Ранее о сдвиге ветра в момент посадки самолета заявили в компании "Азимут".

"По предварительным данным, отказов систем самолета SSJ-100 авиакомпании "Азимут" в преддверии посадки в аэропорту Антальи зафиксировано не было, причиной разлива и возгорания топлива мог стать сильный удар самолета о полосу при посадке вследствие неблагоприятных погодных условий", - заявляли в Объединенной авиастроительной корпорации.

Инцидент расследует Центр расследования происшествий на транспорте министерства транспорта и инфраструктуры Турции (UEIM). Межгосударственный авиационный комитет назначил уполномоченного представителя и советников для участия в расследовании.

Степень повреждения воздушного суда, обстоятельства и размер ущерба выясняются. По данным источника "Интерфакса" на страховом рынке, по предварительным данным, речь может идти о полной гибели самолета, полная страховая оценка экспертно может составлять от 2 млрд до 3 млрд рублей.

После грубой посадки SSJ-100 начался пожар. Аэропорт Антальи на несколько часов прерывал работу. Находившиеся в лайнере пассажиры и экипаж не пострадали.

SSJ-100 Superjet Азимут Ростех Анталья Турция
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