Нефть перешла к снижению, Brent подешевела до $72,79 за баррель

Москва. 29 ноября. INTERFAX.RU - Цены на нефть эталонных марок начали снижаться днем в пятницу.

Январские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 14:30 по московскому времени торговались около $72,79 за баррель, что на $0,49 (0,67%) ниже, чем на закрытие предыдущих торгов. Срок обращения январских фьючерсов истекает с закрытием рынка в пятницу. Более активно торгуемые контракты на февраль к 14:53 теряют в цене $0,61 (0,84%) и стоят $72,17 за баррель.

Фьючерсы на нефть WTI на январь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) снизились в цене к этому времени на $0,35 (0,51%), до $68,37 за баррель.

Участники рынка ждут перенесенной на следующую неделю встречи министров ОПЕК+. Она состоится 5 декабря вместо 1 декабря и пройдет в онлайн-формате.

Нефть торгуется в узком диапазоне с середины октября. Поддержку котировкам оказывает неустойчивость геополитической ситуации на Ближнем Востоке, тогда как ослабление спроса со стороны Китая, являющегося крупнейшим импортером нефти, оказывает на них давление. Инвесторы также взвешивают потенциальные последствия избрания президентом США Дональда Трампа для поставок нефти из России и Ирана.

"Мы ожидаем, что котировки Brent опустятся ниже $70 и приблизятся к отметке $60 за баррель в традиционно слабых первом и втором квартале, - пишет аналитик брокерской компании PVM Тамаш Варга. - Следующий год будет слабее текущего, и средняя цена на нефть будет ниже уровня 2024 года".

Торги в пятницу проходят с низкой интенсивностью из-за праздников в США.