Котировки Brent вернулись к росту и торгуются у $73,4 за баррель

Москва. 29 ноября. INTERFAX.RU - Цены на нефть эталонных марок вернулись в "плюс" вечером в пятницу при низкой интенсивности торгов из-за праздников в США, инвесторы оценивают обстановку на Ближнем Востоке.

К 18:24 по Москве январские фьючерсы на Brent дорожали на лондонской бирже ICE Futures на $0,09 (0,12%), до $73,37 за баррель. Срок обращения январских фьючерсов истекает с закрытием рынка в пятницу. Более активно торгуемые контракты на февраль прибавляют в цене $0,35 (0,48%) и стоят $73,13 за баррель.

Январские фьючерсы на WTI к этому времени дорожали на бирже NYMEX на $0,75 (1,09%), до $69,47 за баррель.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху приказал армии готовиться к "интенсивной войне" в случае нарушения "Хезболлой" режима прекращения огня. "Если произойдет массовое нарушение соглашения, я дал директиву Армии обороны Израиля готовиться к полномасштабной войне", - заявил он Channel 14.

Израильские военные и "Хезболла" 27 ноября прекратили боевые действия. Стороны договорились, что армия Ливана восстановит контроль над приграничными с Израилем районами, а силы "Хезболлы" отступят примерно на 40 км от израильско-ливанской границы.

Однако израильские военные в четверг нанесли авиаудар по объекту в южной части Ливана, на котором израильская армия обнаружила признаки активности ливанского шиитского движения "Хезболла".

"Некоторое время назад была выявлена террористическая активность на объекте, используемом "Хезболлой" для хранения ракет средней дальности на юге Ливана. Удар израильских ВВС предотвратил угрозу", - заявила пресс-служба ЦАХАЛа. Там отметили, что израильские военные "сохраняют присутствие на юге Ливана и принимают меры по пресечению нарушений соглашения о прекращении огня".

Участники нефтяного рынка также ждут перенесенной на следующую неделю встречи министров ОПЕК+. Она состоится 5 декабря вместо 1 декабря и пройдет в онлайн-формате.