Минфин зарегистрировал флоатер на 1 трлн руб. с новым подходом к расчету купона

Москва. 29 ноября. INTERFAX.RU - Минфин РФ зарегистрировал новый выпуск ОФЗ-ПК 29026 общим объемом 1 трлн рублей с погашением в сентябре 2038 года. Соответствующий приказ опубликован на сайте ведомства.

Бумаги будут доступны на аукционах с 4 декабря.

По ним предусмотрен новый подход к расчету купонного дохода: ставки будут соответствовать публикуемым на официальном сайте Банка России значениям срочной версии RUONIA для срока 3 месяца на дату, предшествующую на 7 календарных дней дате окончания соответствующего купонного периода. Купонные периоды по ОФЗ-ПК нового формата устанавливаются равными трем календарным месяцам. В связи с этим количество дней в каждом купонном периоде будет не фиксированным, а плавающим, зависящим от календарной продолжительности каждого трехмесячного периода, говорится в сообщении Минфина.

Публиковаться ставки купонного дохода будут на сайте министерства.

Всего по облигациям предусмотрено 55 купонных периодов.