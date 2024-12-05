В ВЭБе назвали структуру нового флоатера Минфина актуальной при текущих ставках

Москва. 5 декабря. INTERFAX.RU - Структура нового флоатера, с которым Минфин РФ вышел на рынок на этой неделе, актуальна при нынешней конъюнктуре, считает зампред ВЭБа Константин Вышковский.

На прошлой неделе Минфин зарегистрировал выпуск ОФЗ-ПК на 1 трлн рублей, в котором предусмотрен новый подход к расчету купонного дохода: ставки будут соответствовать публикуемым ЦБ значениям срочной версии RUONIA на 3 месяца на дату, предшествующую на 7 календарных дней дате окончания купонного периода. Весь выпуск был размещен на первом же аукционе 4 декабря (спрос при этом был близок к 1,6 трлн руб.), что стало рекордом для первичного рынка ОФЗ. Рынок ждет, что Минфин, которому для выполнения квартального плана в 2,4 трлн руб. в оставшиеся три аукционных дня нужно разместить ОФЗ на сумму около 1,1 трлн, продолжит использовать новый инструмент в декабре.

"Вчера мы увидели фееричный выход суверена на аукцион с триллионным флоатером новой структуры. Данная структура является крайне актуальной в условиях высоких процентных ставок. Ежедневная капитализация купонного дохода, которая предусмотрена по флоатеру с привязкой к срочной RUONIA, в значительно большей степени учитывает интересы инвесторов, и, как мы видим, рынок благосклонно отреагировал на такой шаг Минфина", - сказал Вышковский в ходе выступления на Российском облигационном конгрессе, организованном Cbonds.

"Минфин этот выбор сделал, мы его поддерживаем и считаем, что срочная RUONIA - это правильный шаг по модификации инструментов с плавающей ставкой", - отметил Вышковский, который в прошлом курировал заимствования в Минфине.

Сам ВЭБ остается приверженцем флоатеров с привязкой к RUONIA, несмотря на то, что в последнее время инвесторы стали отдавать предпочтение инструментам, где базисом является ключевая ставка. Среди причин формирования такого тренда Вышковский назвал "кажущуюся простоту, понятность этого базиса, особенно для розничных инвесторов", а также "перетекание" на облигационный рынок практики привязки к КС из сегмента корпоративного кредитования. "В результате мы видим, что инструменты с привязкой к RUONIA оказываются недооцененными рынком, несмотря на их рыночный и защитный характер. Мы, как пионер в этом сегменте (флоатеров, привязанных к RUONIA - ИФ), не поддерживаем и не разделяем такой подход", - сказал Вышковский.