Поиск

Минюст зарегистрировал приказ ФНС о порядке трансформации ИИС

Москва. 29 ноября. INTERFAX.RU - Минюст зарегистрировал приказ Федеральной налоговой службы (ФНС), утверждающий порядок подачи и форму заявления о трансформации индивидуальных инвестиционных счетов первого и второго типов в третий (ИИС-3).

Документ опубликован на официальном портале правовой информации. Такое заявление можно будет направить в ФНС через личный кабинет налогоплательщика, в бумажном виде лично или через представителя, а также по почте.

Приказ вступит в силу по истечении 10 дней после дня его официального опубликования.

Заявления будут приниматься налоговыми органами до 1 февраля 2025 года.

Заместитель директора департамента финансовой политики Минфина РФ Павел Шахлевич ранее говорил, что инвесторы должны будут самостоятельно сообщать ФНС о трансформации ИИС для сохранения права на налоговые льготы, передавать функцию по такому информированию брокерам не планируется.

Закон о запуске ИИС-3 заработал с 1 января 2024 года. Этот инструмент объединяет налоговые льготы ИИС-1 и ИИС-2 (в сумме внесенных средств и в сумме положительного финансового результата), однако минимальный срок ведения счета для их получения увеличился. В 2024-2026 годах он должен составить пять лет, а затем постепенно срок повысится до десяти лет. Открытые до 2024 года счета первых двух типов можно продолжать использовать на прежних условиях или трансформировать в ИИС-3 с зачетом срока ведения.

Минюст РФ ФНС ИИС
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Продажа валюты/золота из ФНБ будет согласовываться с премьером или главой его аппарата

Raiffeisen завершил сделку по продаже белорусского Приорбанка инвестору из ОАЭ

Кофе арабика завершает ноябрь максимальным ростом с 2014 года

Гендиректором ВТО переизбрана Нгози Оконджо-Ивеалу

ЕЭК одобрила квоту на беспошлинный ввоз в РФ до 25 тыс. т сливочного масла

Пошлина на экспорт пшеницы из РФ с 4 декабря повысится на 22,4%

"Транснефть" после повышения налога на прибыль попросила поднять тариф на прокачку нефти

Ставка ЦБ РФ

ЦБ РФ не видит нужды в экстренных мерах ДКП из-за волатильности курса

ЦБ РФ не видит нужды в экстренных мерах ДКП из-за волатильности курса

Страны Балтии отсоединятся от российской электроэнергетической сети 8 февраля

ЦБ заявил, что новые санкции США против банков РФ потребовали корректировки обслуживания ВЭД

window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });