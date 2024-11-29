Минюст зарегистрировал приказ ФНС о порядке трансформации ИИС

Москва. 29 ноября. INTERFAX.RU - Минюст зарегистрировал приказ Федеральной налоговой службы (ФНС), утверждающий порядок подачи и форму заявления о трансформации индивидуальных инвестиционных счетов первого и второго типов в третий (ИИС-3).

Документ опубликован на официальном портале правовой информации. Такое заявление можно будет направить в ФНС через личный кабинет налогоплательщика, в бумажном виде лично или через представителя, а также по почте.

Приказ вступит в силу по истечении 10 дней после дня его официального опубликования.

Заявления будут приниматься налоговыми органами до 1 февраля 2025 года.

Заместитель директора департамента финансовой политики Минфина РФ Павел Шахлевич ранее говорил, что инвесторы должны будут самостоятельно сообщать ФНС о трансформации ИИС для сохранения права на налоговые льготы, передавать функцию по такому информированию брокерам не планируется.

Закон о запуске ИИС-3 заработал с 1 января 2024 года. Этот инструмент объединяет налоговые льготы ИИС-1 и ИИС-2 (в сумме внесенных средств и в сумме положительного финансового результата), однако минимальный срок ведения счета для их получения увеличился. В 2024-2026 годах он должен составить пять лет, а затем постепенно срок повысится до десяти лет. Открытые до 2024 года счета первых двух типов можно продолжать использовать на прежних условиях или трансформировать в ИИС-3 с зачетом срока ведения.